Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrände, Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Vorrang missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender eineinhalbstündiger Vollsperrung ist es am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 230 bei Engstingen gekommen. Die 38-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia befuhr gegen 15 Uhr die L 230 von Kohlstetten kommend in Fahrtrichtung Holzelfingen. An der Einmündung der L 378 bog sie nach links in Richtung Kleinengstingen ab. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 62-jährige Fahrerin eines VW Tiguan. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem sich beide Frauen leicht verletzten. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf circa 15.000 Euro beziffert. Neben zwei Rettungswagen war ein Notarzt sowie die Feuerwehren Engstingen und Lichtenstein mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort.

Metzingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Alkoholisiert war ein 44-Jähriger, der am Freitagabend auf der Nyon-Allee verunfallt ist. Der Mann wollte gegen 23.30 Uhr mit seinem Gelände-Buggy der Marke Polaris von der Nürtinger Straße kommend nach rechts auf die Nyon-Allee einbiegen. Hierbei geriet er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und überfuhr eine Verkehrsinsel mit zwei Verkehrszeichen. Nachfolgend kippte das Geländefahrzeug um und schlitterte noch etwa 30 Meter über die Fahrbahn, bevor es auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der 18-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Unfallverursachers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,5 Promille, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 4.500 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Geländefahrzeug musste abgeschleppt werden.

Metzingen (RT): Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Reutlinger Straße erlitten. Ein 35-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seinem BMW X3 stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Straße Pulverwiesen abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 71-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Lindenplatz unterwegs war. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und musste leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Esslingen am Neckar (ES): Pkw in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Freitagabend im Schlehenweg zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses geparkter VW Lupo hatte dort gegen 21.50 Uhr Feuer gefangen. Nachdem Löschversuche des 49-jährigen Besitzers zunächst fehlschlugen, konnte die Feuerwehr den Brand rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ostfildern (ES): Totalschaden bei Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand in Kemnat sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgerückt. Gegen 23.30 Uhr meldeten mehrere Personen Flammen aus dem Stoffverdeck eines Cabriolets in der Zeppelinstraße. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf einen neben dem brennenden Pkw stehenden Wohnwagen verhindert werden. Der zwischenzeitlich in Vollbrand stehende Audi brannte nahezu komplett aus, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro entstand. Zudem wurde der Wohnwagen durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, sodass auch hier mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht wurden. Da eine strafbare Handlung, die zum Ausbruch des Feuers geführt haben könnte, nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Audi sichergestellt und für die Spurensicherung durch Experten der Kriminalpolizei abgeschleppt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bodelshausen (TÜ): Betrunken Unfall verursacht

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagabend gegen Mitternacht auf der Steinstraße ereignet hat. Gegen 23.55 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes die Steinstraße in Richtung Fliederstraße, als er nach links von der Fahrbahn abkam, den Gehweg überfuhr und gegen einen Zaun prallte. Des Weiteren kollidierte er mit einem geparkten VW, der sich in Folge um die eigene Achse drehte und mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Während der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Weder der 29-Jährige noch seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Sowohl der Mercedes, als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften, die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden liegt bei circa 18.000 Euro.

Hechingen (ZAK): Betrunken Streit angefangen

Gleich mehreren Strafanzeigen sehen sich zwei Fußgänger entgegen, die sich am frühen Samstagmorgen nach einer durchzechten Nacht mit einem Fahrzeuglenker in der Haigerlocher Straße angelegt haben. Gegen 2.45 Uhr nutzten die beiden 37 und 40 Jahre alten Männer neben dem hierzu vorgesehenen Gehweg auch den Fahrbahnbereich, so dass der Lenker eines Pkw nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. In der Folge soll einer der beiden Männer auf das Fahrzeug gespuckt, sich provokant vor dieses gestellt und letztlich den 33-jährigen VW-Fahrer durch die geöffnete Fahrerscheibe ins Gesicht geschlagen haben. Der Fahrzeuglenker erlitt hierbei leichte Verletzungen, welche jedoch vor Ort nicht behandelt werden mussten. Die beiden Beschuldigten, die bei einem durchgeführten Alkoholtest jeweils einen Wert von über drei Promille erzielten, konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Heimweg fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell