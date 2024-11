Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brände; Erfolgreiche Vermisstensuche

Reutlingen (ots)

Einbruch in Bar

In eine Bar in der Metzgerstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 18.10 Uhr, drang ein Unbekannter in die Bar ein und machte sich an den dortigen Spielautomaten zu schaffen. Wie viel Geld der Täter aus den Geräten entwendete, steht noch nicht fest. Außerdem entwendete er noch mehrere Shishas von dreistelligem Wert. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Mit E-Scooter gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich eine 24-Jährige am Donnerstagmittag zugezogen, als sie mit einem E-Scooter alleinbeteiligt gestürzt ist. Die junge Frau war gegen 13.20 Uhr auf der Julius-Kemmler-Straße unterwegs, als sie mit ihrem Roller nach links abbiegen wollte. Beim Anzeigen der Fahrtrichtungsänderung durch ein Handzeichen verlor die Rollerfahrerin das Gleichgewicht und stürzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ob am Roller ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. (js)

Engstingen (RT): LKW umgefallen

Am Donnerstagvormittag ist ein LKW beim Umstellen eines Abrollcontainers umgefallen. Der 51-jährige Fahrer war gegen neun Uhr auf einem Firmengelände in der Daimlerstraße mit seinem LKW Mercedes-Benz Actros damit beschäftigt, einen Abrollcontainer für den Abtransport bereitzustellen. Dazu hob er den Container mit dem LKW an. Aufgrund von zu weitem Anheben und dem unebenen Untergrund kam das Behältnis in Schieflage und kippte. In Folge dessen fiel der Container samt LKW um. Der Fahrer wurde dabei offenbar leicht verletzt und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen wird der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. (js)

Reutlingen (RT): Mit Stromverteilerkasten kollidiert und geflüchtet

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen einen noch unbekannten Pkw-Lenker, der in der Nacht zum Freitag einen schadensträchtigen Verkehrsunfall in der Max-Eyth-Straße verursacht hat. Gegen 00.20 Uhr hatten Anwohner einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, dürfte das Verursacher-Fahrzeug von der L378a nach rechts abgebogen und mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen sein. Nach dem Überfahren des Fußgängerweges folgte eine Kollision mit einem dortigen Stromverteilerkasten sowie mehreren festplatzierten Schildern und Metallstangen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden größere Trümmerteile auf einen daneben geparkten Wagen geschleudert und beschädigten diesen ebenfalls. Das Unfall-Fahrzeug, ein Ford Transit, konnte im Rahmen der Fahndung auf einem Parkplatz in der Nähe festgestellt werden. Der verantwortliche Fahrzeuglenker war geflüchtet. Die Ermittlungen zu diesem dauern an. Techniker kümmerten sich noch in der Nacht um die Stromleitungen des schwerbeschädigten Verteilerkastens. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro beziffert. (gj)

Wendlingen (ES): Topf löst Küchenbrand aus

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind am Donnerstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in die Eisenbahnstraße ausgerückt. In einer Küche im 2. Obergeschoss hatte sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand heißes Fett in einem Topf entzündet, wodurch auch die Dunstabzugshaube in Brand geriet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch einen aufmerksamen Nachbarn gelöscht und die Wohnung stromlos geschaltet worden. Die betroffene Familie konnte sich in Sicherheit bringen, musste jedoch mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (gj)

Owen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche der Polizei

Nach einem vermissten Wanderer hat die Polizei mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen und einer Drohne in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gesucht. Kurz nach 22.45 Uhr hatte ein Bekannter des 54-jährigen Wanderers den Notruf gewählt, nachdem der Mann nicht wie vereinbart zum Treffpunkt am Parkplatz Hörnle gekommen war. Da zwischenzeitlich von einer hilflosen Lage des Wanderers ausgegangen werden musste, kam bei der intensiven Suche der Polizeikräfte auch eine Drohne zum Einsatz. Mit deren Hilfe konnte der Vermisste, der sich offensichtlich in dem unbekannten Gelände verlaufen hatte, kurz nach Mitternacht zwischen Bissingen und dem Teckberg wohlbehalten aufgefunden werden. (gj)

Wendlingen (ES): Mülltonnenbrände

Zu brennenden Mülltonnen mussten die Einsatzkräfte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Stadtgebiet Wendlingen ausrücken. Zunächst hatten Zeugen gegen 23.15 Uhr eine brennende Mülltonne in der Talstraße gemeldet, die in der Folge von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, abgelöscht wurde. Am metallenen Müllbehälter entstand ein Schaden von circa hundert Euro. Gegen 00.15 Uhr wurden dann wiederum Zeugen auf eine brennende Papiertonne an der Gartenschule in der Bismarckstraße aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die neun Einsatzkräfte konnten den Brand rasch ablöschen. Der Schaden an der durch den Brand total zerstörten Tonne wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zudem wurde aufgrund der starken Hitzentwicklung auch der Asphalt an der Brandstelle beschädigt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen in diesen Fällen übernommen. Ob die beiden Brände in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. (gj)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher ist am Donnerstagabend im Stadtteil Wiflingshausen am Werk gewesen. In der Zeit von 18.15 Uhr bis 19.25 Uhr gelangte der Unbekannte über die gewaltsam geöffnete Tür eines Wintergartens in ein Einfamilienhaus in der Wiflingshauser Straße. Im Inneren durchwühlte er das Mobiliar auf der Suche nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Vermutlich im gleichen Zeitraum versuchte der Täter noch in ein danebenliegendes Wohnhaus einzubrechen. Ersten Ermittlungen nach war es ihm aber nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin durch Fahrfehler gestürzt

Aufgrund eines Fahrfehlers ist eine Radfahrerin am Donnerstagnachmittag alleinbeteiligt gestürzt. Die 37-jährige Frau fuhr gegen 16.35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Mühlstraße in Richtung Gartenstraße und kam kurz vor der Fußgängerampel zu Fall. Da die Frau anschließend über Schmerzen klagte, wurde sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (js)

Albstadt (ZAK): Zwei Unfälle auf der L 360

Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten haben sich am Mittwoch und Donnerstag auf der L 360 ereignet.

Am Mittwochnachmittag war eine 17-Jährige gegen 17.15 Uhr mit ihrem Motorrad der Marke Kawasaki auf der Landstraße unterwegs. In der Haarnadelkurve zwischen Thanheim und Onstmettingen kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Stützmauer. Die junge Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. An ihrer Maschine war ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden.

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Eine 60-Jährige wollte gegen 17.20 Uhr mit einem VW T-Cross vom Parkplatz einer Gaststätte herkommend die Landstraße in die K 7141 überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Ford einer 23 Jahre alten Frau, die mit ihrem Fiesta von Onstmettingen kommend in Richtung Thanheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam der Ford im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Gebäude. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin blieb im Einmündungsbereich stehen. Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 23.000 Euro geschätzt. Über die Schadenshöhe an der Hausfassade liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

