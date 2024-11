Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Metzgereien; Verkehrsunfälle; Nötigung im Straßenverkehr; Kinder angefahren; Feuerwerkskörper gezündet

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Bargeld gestohlen

Eine Metzgerei in der Hauptstraße ist am frühen Donnerstagmorgen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Wohl kurz vor 4.30 Uhr hebelte der Täter ein Fenster des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere des Geschäfts. Dort brach er ebenso einen Zahlautomaten auf und entwendete daraus Bargeld. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): In Metzgerei eingebrochen

In ein Metzgereifachgeschäft in der Naberner Straße in Jesingen ist ein Unbekannter von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Im Zeitraum von 22.30 Uhr und 6.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Zugangstür gewaltsam Zutritt in das Verkaufsgeschäft. Dort brach er die Kassenautomaten auf und stahl neben den dazugehörigen Einsätzen das enthaltene Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die beiden Einbrüche in Wernau und Jesingen zum Nachteil der Metzgereien in Zusammenhang stehen ist Gegenstand dieser Ermittlungen. (gj)

Esslingen (ES): Fahrgäste bei Unfall verletzt

Zwei Fahrgäste eines Linienbusses sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Esslingen ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt worden. Gegen 18.45 Uhr überquerte ein 25-Jähriger offenbar ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten die Neckarstraße, worauf ein von rechts kommender Linienbus-Lenker eine Vollbremsung einleitete. Hierdurch kam es lediglich zu einer leichten Berührung zwischen dem Fahrzeug und dem Fußgänger, der augenscheinlich unverletzt blieb. Allerdings stürzten beim Bremsmanöver im Bus zwei Fahrgäste und verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst musste jedoch nicht angefordert werden. (mr)

Filderstadt (ES): Unfall auf Bundesstraße

Auf der B 27, auf Höhe Bernhausen, hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten ereignet. Kurz vor 17.30 Uhr war ein 28 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei erkannte er den abbremsenden Verkehr vor ihm offenbar zu spät und krachte ins Heck eines BMW, der von einem 57-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch auf den Mercedes eines 59-Jährigen geschoben. Beim Unfall erlitten der 57-Jährige sowie die 58 Jahre alte Beifahrerin im vorderen Mercedes ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an den drei Fahrzeugen auf schätzungsweise 22.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn zeitweise gesperrt werden. (mr)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine Leichtverletzte und ein beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 19-Jähriger am Mittwochabend auf der Kirchstraße verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 23.15 Uhr mit einem Citroen C1 auf der abschüssigen Kirchstraße in Richtung Ortsmitte Zell unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf der nahezu gerade verlaufenden Straße nach links von der Fahrbahn in einen Vorgarten abkam. Dort prallte der Wagen zunächst gegen einen Baum und anschließend gegen einen auf dem Grundstück geparkten Citroen C4. In der Folge drehte sich der C1 entlang der Längsachse bevor er auf der rechten Fahrzeugseite, zwischen dem geparkten Wagen und dem Garagentor zum Liegen kam. Alle drei Fahrzeuginsassen waren angegurtet und konnten sich nachfolgend über die Heckklappe selbst aus dem Auto befreien. Während der Fahrer und ein 18 Jahre alter Mitfahrer unverletzt blieben, erlitt eine 17-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos, an denen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro entstanden war, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Sachschaden am Vorgarten und der Garage dürfte noch einmal mit mehreren tausend Euro zu Buche schlagen. Wie der 19-Jährige in den Besitz des Fahrzeugs gekommen war, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen, die die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei aufgenommen haben. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Plochingen (ES): Verdacht der Nötigung auf der B10 (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Fahr- und Überholmanöver, das sich am Mittwochvormittag, gegen 11.45 Uhr, auf der zweispurig ausgebauten B10 in Fahrtrichtung Göppingen ereignet haben soll, sucht der Polizeiposten Weilheim. Derzeitigem Ermittlungsstand zufolge war ein VW T-Roc zur genannten Zeit auf der linken Spur der Bundesstraße von Stuttgart herkommend, in Richtung Göppingen unterwegs, als sich kurz nach der Anschlussstelle Plochingen ein grauer Mercedes GLS 450 mit Stuttgarter Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit näherte, sehr dicht auf den VW aufschloss und mit äußerst geringem Abstand hinter ihm herfuhr. Als der VW seinen Überholvorgang beendet hatte und wieder auf die rechte Spur wechselte, soll ihn der Mercedes überholt und durch starkes Bremsen ebenfalls zu einer Bremsung gezwungen haben. Dieses Fahrmanöver soll sich dann in Richtung Göppingen wiederholt haben. Als der VW in der Folge den Mercedes überholen wollte, soll dieser, als beide Fahrzeuge beinahe auf gleicher Höhe waren, unmittelbar vor dem VW auch auf die linke Spur gewechselt und wieder so stark abgebremst haben, dass der VW Fahrer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen wurde. An der Anschlussstelle Ebersbach/West fuhren beide Fahrzeuge von der Bundesstraße ab, wonach es im nachfolgenden Kreisverkehr noch zu einem Wortwechsel zwischen den beiden Fahrern gekommen sein soll. Der Fahrer des Mercedes wird als etwa 50-Jahre alt, schlank, etwa 175 bis 180 cm groß, mit schulterlangen, lockigen dunklen, schon ins grau gehenden Haaren, beschrieben. Zeugen, die diese Fahrmanöver zwischen dem grauen Mercedes mit S- Kennzeichen und dem VW T-Roc mit RV- Kennzeichen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weilheim, Telefon 07023/90052-0 zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Kind von Radfahrer angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf dem Tübinger Europaplatz erlitten. Ein 52-Jähriger war kurz nach 19.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem dortigen Radweg am Busbahnhof unterwegs. Vor ihm lief ein fünf Jahre alter Junge samt Begleitung auf dem Weg. Nachdem der Radler geklingelt und seine Geschwindigkeit verringert hatte, machte der Junge einen Schritt zur Seite und lief vor das Rad des Mannes. Im Anschluss stürzte der Fünfjährige zu Boden und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kind von Fahrzeug erfasst

In Wendelsheim ist am Mittwochnachmittag ein Kind von einem Fahrzeug erfasst und verletzt worden. Der 49 Jahre alte Lenker eines VW Transporters fuhr gegen 15.10 Uhr vom Straßenrand des Katharinenwegs in die Fahrbahn ein und übersah hierbei einen Fünfjährigen, der dort mit seinem Kettcar unterwegs war. Der Junge wurde von der Fahrzeugseite erfasst und verletzt. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Mit einem Rettungswagen musste am Mittwochmittag eine verletzte Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall in Weiler in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 73-Jährige wollte gegen 12.20 Uhr mit einem Skoda die Hohenzollernstraße von der Siebentälerstraße herkommend überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Opel einer 65 Jahre alten Frau, die in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Das Fahrzeug der 65-Jährigen drehte sich daraufhin und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Sie musste im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt und in die Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (ms)

Haigerloch (ZAK): Kollision zwischen Linienbus und Pkw

Zur Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Gegen 15 Uhr befuhr die 45 Jahre alte Lenkerin des Busses, in dem sich zwei Fahrgäste befanden, die L 360 von Haigerloch herkommend in Richtung Bad Imnau. Am Ende einer Rechtskurve geriet sie nach links auf die Gegenfahrspur und stieß seitlich mit dem entgegenkommenden Skoda eines 39-Jährigen zusammen. Dieser hatte noch versucht, die Kollision durch ein Ausweichmanöver nach rechts zu verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 15.000 Euro. Der Skoda musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Winterlingen (ZAK): Feuerwerkskörper gezündet

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht auf Donnerstag im Bereich der Erich-Kästner-Straße mutmaßlich mehrere Feuerwerkskörper gezündet. Zeugen hatten daraufhin gegen 1.30 Uhr die Polizei verständigt. Die Feuerwerker konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Polizeiposten Winterlingen ermittelt nun. (gj)

