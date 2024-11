Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hochwertige Pedelecs und Transporter gestohlen; Gegen Findling geprallt

Reutlingen (ots)

Mössingen (TÜ): In Firma eingebrochen und Transporter gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf hochwertige Pedelecs des Herstellers Cube hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Fahrradgeschäft in der Albblickstraße eingebrochen sind. Zwischen 18.30 Uhr und 8.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen zunächst über ein Fenster Zutritt zum Gebäude, in dem sie in der Folge weitere Türen aufbrachen. Aus dem Verkaufsraum und der Werkstatt ließen sie mehrere fabrikneue Pedelecs im Wert von mehreren 10.000 Euro mitgehen. Die genaue Anzahl der gestohlenen Fahrräder ist noch nicht bekannt. Im gleichen Zeitraum wurde auch ein in der Danziger Straße geparkter, weißer Fiat Ducato Kastenwagen gestohlen. Das Fahrzeug war mit dem amtlichen Kennzeichen TÜ-RF3157 versehen und trägt an beiden Längsseiten eine schwarz-gelbe Firmenaufschrift. Möglicherweise ist dieser Transporter zum Abtransport der Fahrräder benutzt worden. Der Polizeiposten Mössingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/9521-0 beim Polizeiposten Mössingen zu melden. Hinweise zu dem gestohlenen Fahrzeug nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Gegen Findling geprallt

Auf rund 32.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Bickelsberger Straße entstanden ist. Ein 32-Jähriger war kurz nach neun Uhr mit seinem Linienbus auf der Bickelsberger Straße stadtauswärts unterwegs und wollte in die Haltestelle Taugstein einfahren. Als er merkte, dass dort keine Fahrgäste warteten, lenkte er seinen Omnibus unmittelbar wieder auf die Fahrbahn zurück. Allerdings touchierte er aus Unachtsamkeit beim Einlenken einen dort befindlichen, großen Findling. In der Folge wurde der Linienbus nach links von der Fahrbahn abgewiesen und prallte gegen zwei Bäume, an denen das tonnenschwere Fahrzeug letztendlich zum Stillstand kam. Der alleine im Fahrzeug befindliche Busfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zur Reinigung der Fahrbahn und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war der technische Betriebsdienst im Einsatz. (cw)

