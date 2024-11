Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 28-Jähriger wegen unerlaubten Handels mit Cannabis in Untersuchungshaft (Kirchheim/Teck)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Kirchheim/Teck (ES): Einen mutmaßlichen Cannabis-Dealer haben Einsatzkräfte einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Montagnachmittag (04.11.2024) vorläufig festgenommen.

Erste Ermittlungen hatte die Polizei aufgenommen, nachdem sich Hinweise auf einen unerlaubten Handel mit Cannabis in einer Kirchheimer Flüchtlingsunterkunft ergeben hatten. Durch die dabei gewonnenen Erkenntnisse geriet ein 28-jähriger Bewohner der Unterkunft in den dringenden Verdacht, in seinem Zimmer Cannabis an verschiedene Abnehmer zu verkaufen.

Auf richterliche Anordnung durchsuchten die Einsatzkräfte der Kriminalpolizei am Montag das Zimmer des gambischen Staatsangehörigen, wo über 90 Gramm Marihuana, Dealerutensilien und mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und beschlagnahmt werden konnten. Der Verdächtige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag (05.11.2024) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an. (ak)

