Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugkontrolle, Unfälle, Diebstahl aus Pkw, Einbruch

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Dutzende Fahrzeuge bei Großkontrolle beanstandet

Im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, unterstützt durch das Hauptzollamt Ulm sowie das Technische Hilfswerk, mussten am Dienstag dutzende Fahrzeuge beanstandet werden. Zwischen elf Uhr und 16 Uhr nahmen die Einsatzkräfte auf dem Festplatzgelände in Oberensingen über 50 Fahrzeuge sowie deren Lenker genau unter die Lupe und überprüften 190 Dokumente auf deren Echtheit. Dabei stießen die Beamten in 36 Fällen beispielsweise auf technische Mängel, unzureichende Ladungssicherung oder Überladung und Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitenvorschriften. Bei elf Fahrzeugen bzw. deren Lenker waren die Zuwiderhandlungen so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Entweder aufgrund einer nicht vorhandenen Fahrerlaubnis, des Erlöschens der Betriebserlaubnis oder der Verkehrsunsicherheit des Fahrzeugs. Überdies wurden Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz sowie das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Bis zum Ende des Einsatzes behielten die Beamten annähernd 3.000 Euro an Sicherheitsleistungen ein. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Denkendorf (ES): Einbrecher unterwegs

Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Maierhof ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 30.10.2024 und Dienstag (05.11.2024) kletterte der Täter auf den Balkon der Wohnung und hebelte im Anschluss eine Tür auf. Daraufhin suchte er im Inneren nach Wertgegenständen und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand diversen Schmuck. Der Polizeiposten Neuhausen auf den Fildern ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Radfahrer contra Pkw

Zur Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ist es am Dienstagnachmittag in Nürtingen gekommen. Gegen 14.50 Uhr befuhr ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad den Gehweg der Kalkoferstraße und wechselte anschließend auf die Fahrbahn, um in die Kanalstraße abzubiegen. Hierbei stieß er mit dem von rechts kommenden BMW eines 48-Jährigen zusammen. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der 53-Jährige nachfolgend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (mr)

Kirchheim (ES): Auto angegangen

Ein in der Henriettenstraße geparkter Audi ist in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 13.40 Uhr, ins Visier eines Kriminellen geraten. Der Täter gelangte auf noch unbekannte Art und Weise in den Innenraum des Fahrzeugs und entwendete aus diesem unter anderem etwas Münzgeld. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer übersehen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Tübingen erlitten. Kurz vor 18 Uhr wollte ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes von der Hoppe-Seyler-Straße herkommend in die Schnarrenbergstraße einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden Radfahrer im Alter von 18 Jahren, der auf der Schnarrenbergstraße bergabwärts unterwegs war. Der Heranwachsende wurde infolge der Kollision auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und blieb auf dieser liegen. Er wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2.100 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Betrunken unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 20-Jähriger, der am frühen Mittwochmorgen in der Mohlstraße durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Der Heranwachsende war gegen 3.40 Uhr mit seinem Elektroroller auf der Mohlstraße unterwegs und wollte in die Hölderlinstraße einbiegen, wonach er von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen kontrolliert wurde. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab dabei einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der 20-Jährige sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Hechingen (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Verletzte, zwei total beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der L 410. Kurz vor 16 Uhr war eine 64-jährige Seat-Lenkerin auf der Landesstraße von Rangendingen herkommend in Richtung B 27 unterwegs. Nach einer langgezogenen Linkskurve, auf Höhe von Hechingen-Stein, geriet sie mit ihrem Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kam es in der Folge zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW einer 41-Jährigen. Diese hatte noch versucht, den Zusammenstoß durch ein Ausweich- und Bremsmanöver zu verhindern. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der VW um die eigene Achse und stieß noch mit einem Verkehrszeichen zusammen. Der Seat wiederum kam nach links von der Fahrbahn ab. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Unfall beide Frauen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Ihre nicht mehr fahrtauglichen Autos mussten abgeschleppt werden. (mr)

Meßstetten (ZAK): Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Durchgangsstraße von Meßstetten erlitten. Eine 59-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit einem Mitsubishi von der Hangergasse nach links auf die Ebinger Straße abgebogen. Hierbei erfasste sie mit ihrem Wagen einen 64 Jahre alten Fußgänger, der in Begleitung einer Frau die Ebinger Straße von links nach rechts überquerte. Ersthelfer kümmerten sich um den Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. An dem Fahrzeug war ein Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro entstanden. Es musste abgeschleppt werden. (ms)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Mit leichten Verletzungen musste ein Pkw-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Hechingen in eine Klinik gebracht werden. Eine 90 Jahre alte Frau war kurz nach 10.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Weilheimer Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Neustraße übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Focus eines 64-Jährigen. Der Mann kollidierte mit seinem Fahrzeug frontal mit der linken Seite des Pkw der Unfallverursacherin. Ersten Erkenntnissen nach blieben sie und ihr Beifahrer unverletzt. Der 64-Jährige musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell