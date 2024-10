Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Beschädigte Glasfaser verursachen enormen Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Ahrenshoop (ots)

Am gestrigen Montag (21.10.2024) wurde die Polizei darüber informiert, dass im Ostseebad Ahrenshoop ein Glasfaserkasten durch derzeit unbekannte Täter angegriffen wurde. Der Verteilkasten, der am Weg zum Hohen Ufer steht, wurde in der Zeit zwischen Freitag (17.10.2024) 23:00 Uhr und Samstag (18.10.2024) 03:15 Uhr aufgebrochen und die Glasfaserkabel darin durchtrennt.

Durch die Tat wird der entstandene Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Betroffen waren im genannten Bereich die Kabel für Telefonie und Internet.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Störung von Telekommunikationsanlagen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten Hinweise oder Beobachtungen im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

