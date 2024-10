POL-HST: Vermeintliche Buntmetalldiebe am Tatort gestellt

Prerow (ots) - Am heutigen Montag wurde die Polizei in Prerow gegen 8:30 Uhr durch Mitarbeiter eines Supermarktes über den Fund einer giftigen Riesenspinne informiert. Die Riesenkrabbenspinne hatte es sich in einem Bananenkarton gemütlich gemacht, wurde aber rechtzeitig durch die Supermarkt-Mitarbeiter entdeckt und eingefangen, bevor sie Schaden anrichten konnte. Durch die Polizei wurde sie nun in Gewahrsam genommen und ...

