BPOL NRW: Großeinsatz gegen die Organisierte Schleuserkriminalität - Durchsuchungen in acht Bundesländern - zehn Haftbefehle vollstreckt

Sankt Augustin, Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und der Bundespolizei NRW:

Großeinsatz gegen die Organisierte Schleuserkriminalität - Durchsuchungen in acht Bundesländern - zehn Haftbefehle vollstreckt - auch Rechtsanwälte verhaftet - Vermögenswerte sichergestellt - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an

Das Ermittlungsverfahren der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) richtet sich gegen Mitglieder einer international agierenden Schleuserbande. Unter der Federführung der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Köln durchsuchen seit dem frühen Morgen über 1000 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei und der Staatsanwaltschaft insgesamt 101 Wohn- und Geschäftsräume, darunter auch zwei Rechtsanwaltskanzleien.

Unter Ausnutzung der Sonderregelungen für ausländische Fachkräfte soll die mutmaßliche Schleuserbande etwa 350 zumeist chinesischen Staatsangehörigen gegen Zahlung fünf- und sechsstelliger Eurobeträge zu Unrecht Aufenthaltserlaubnisse verschafft haben.

In diesem Zusammenhang wurden heute morgen (17.04.2024) zehn Beschuldigte festgenommen, gegen die im Vorfeld Haftbefehle erwirkt worden waren, darunter auch ein Rechtsanwalt und eine Rechtsanwältin. Ziel der Maßnahmen ist es zudem, Beweismittel und Vermögenswerte zu sichern.

Die Maßnahmen werden in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern durchgeführt.

Hinweis: Am heutigen Einsatztag (17.04.2024)ist für den Nachmittag eine Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf geplant. Informationen hierzu folgen in einer weiteren Pressemitteilung.

