Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten auf der Bundesautobahn 40 fest

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Montag, 15. April 2024 um 18:40 Uhr überprüfte die Bundespolizei einen 50-jährigen Deutschen auf der Bundesautobahn 40 an der Anschlussstelle Wachtendonk. Der Fahrer wies sich mit seinem Personalausweis und seinem gültigen Führerschein aus. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Essen mit einem Haftbefehl gesucht wird. Der Gesuchte ist im Jahr 2014 vom Amtsgericht Marl wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Der Verurteilte wurde noch vor Ort verhaftet und zur Bundespolizei nach Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachte die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt Willich.

