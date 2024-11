Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vandalismus; Verkehrsunfälle; Einbruch; Brände

Reutlingen (ots)

Pfronstetten (RT): Vandalen verwüsten Waldhütte

Eine Spur der Verwüstung haben Kriminelle zwischen Freitag, 18 Uhr, und Dienstag, 11.10 Uhr, in einer Waldhütte zwischen Tigerfeld und Kettenacker hinterlassen. Die unbekannten Täter drangen in die Hütte im Gewann Dürrenberg ein und beschädigten dort einen Tisch und mehrere Stühle. Des Weiteren schlugen sie sämtliche Fensterscheiben ein, indem sie verschiedenes Inventar durch die Glasscheiben ins Freie warfen. Der Sachschaden für die Gemeinde Pfronstetten wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Neuffen (ES): Kollision zwischen Zug und Pkw

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Pkw ist es am Dienstagnachmittag bei Neuffen gekommen. Gegen 14.45 Uhr wollte der Lenker eines VW Tiguan auf einem Feldweg aus Richtung der L 1250 kommend den dortigen unbeschrankten Bahnübergang queren, worauf das Fahrzeug von einem aus Neuffen kommenden Zug erfasst wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte das Auto um und blieb auf dem Dach liegen, wobei der Fahrer des Wagens eingeklemmt wurde. Er musste von der Feuerwehr befreit und nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Lokführer sowie die Fahrgäste im Zug wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch mindestens mehrere zehntausend Euro betragen. Der VW wurde total beschädigt. Aktuell (Stand 16.45 Uhr) dauern die Unfallaufnahme sowie die Sperrung der Bahnstrecke noch an. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Stetten in eine Klinik gebracht werden. Eine 83-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit einem BMW vom Fahrbahnrand aus auf die Sielminger Straße eingefahren. Hierbei übersah sie den von hinten kommenden, 67 Jahre alten Radler. Der Mann leitete eine Vollbremsung ein und stürzte im Anschluss über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Mössingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In die Räumlichkeiten eines Mössinger Pizza Lieferdienstes ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von 22 Uhr bis zehn Uhr drang ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam aufgedrücktes Fenster in das Gebäude in der Uhlandstraße ein. Der Einbrecher erbeutete Wechselgeld sowie eine Palette mit Getränkedosen eines Energy Drinks. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Bodelshausen erlitten. Eine 83-Jährige befuhr kurz vor zwölf Uhr mit einem Citroen die Bahnhofstraße. Beim Linksabbiegen in die Schillerstraße übersah sie den entgegenkommenden, 69 Jahre alten Radfahrer, der in Richtung Rottenburg unterwegs war. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Mann von seinem Pedelec auf die Fahrbahn. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 4.500 Euro geschätzt. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Thuja-Hecke in Brand geraten

Zum Brand einer Thuja-Hecke sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag in den Amselweg ausgerückt. Ein Mann wollte gegen 13.45 Uhr in seiner Garagenzufahrt Unkraut mittels eines Abflammgerätes beseitigen. Hierbei geriet unbeabsichtigt die danebenstehende Hecke in Brand, die auf einer Länge von fast zehn Metern vollständig abbrannte. Die Feuerwehr, die mit 18 Einsatzkräfte vor Ort war, löschte den Rest ab. Der Schaden an der Hecke kann noch nicht beziffert werden. (gj)

Rosenfeld (ZAK): Gegen Rettungswagen gefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen ermittelt gegen einen bislang unbekannten Pkw-Lenker, der in der Nacht auf Dienstag einen Verkehrsunfall verursacht hat. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kollidierte ein noch nicht bekannter Pkw in der Zeit zwischen 00.35 Uhr und 00.45 Uhr mit einem einsatzbedingt in der Lindenstraße geparkten Rettungswagen der Marke Mercedes. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich im Fahrzeuginneren keine Personen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtet der Verursacher anschließend vom Unfallort. Der Schaden am Rettungsfahrzeug wird auf rund 7.000 Euro beziffert. Auch der Wagen des Unfallverursachers dürfte ebenfalls erhebliche Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Zeugenhinweise zum Verursacherfahrzeug oder zum verantwortlichen Fahrzeuglenker bitte an das Polizeirevier Balingen unter Telefonnummer 07433/264-0. (gj)

Grosselfingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine verletzte Pkw-Lenkerin und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Bruderschaftsstraße / Balinger Straße ereignet hat. Eine 43-Jährige befuhr kurz nach acht Uhr mit ihrem VW Passat die Balinger Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Bruderschaftsstraße missachtet die VW-Lenkerin den bevorrechtigten Peugeot eines 71-Jährigen, der seinerseits die Bruderschaftsstraße aus Richtung Ortsmitte befuhr. Beim anschließenden Zusammenprall erlitt die 43-jährige Unfallverursacherin Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde so schwer beschädigt, dass er durch einen Abschlepper abtransportiert werden musste. (gj)

Dotternhausen (ZAK): Brand in Schaltschrank

Zum Brand in einem Gewerbebetrieb in der Otto-Hahn-Straße sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag ausgerückt. Ein Firmenangehöriger hatte gegen 12.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung an einem Schaltschrank festgestellt und die Rettungskräfte verständigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, die mit fünf Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge war aufgrund einer technischen Ursache an den Leitungsschaltern des Schaltschrankes Feuer ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. (gj)

Grosselfingen (ZAK): Zeugen zu Unfall mit verletztem Radler gesucht

Nachträglich ist beim Polizeiposten Bisingen am Dienstag ein Unfall angezeigt worden, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist und der Unfallverursacher sich aus dem Staub gemacht hat. Am Montagnachmittag war ein 67-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Pedelec auf einem landwirtschaftlichen Weg im Gewann Härle in Richtung L 391 unterwegs. Auf Höhe eines Wanderparkplatzes wurde der Radler von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker überholt. Seinen Angaben nach war der Autofahrer hierbei so knapp an ihm vorbeigefahren, dass der Radler erschrak und nach rechts vom Weg abkam. An einer Böschung stürzte er von seinem Pedelec und zog sich mehrere Verletzungen zu. Diese mussten im Anschluss ärztlich behandelt werden. Der Pkw-Lenker war ohne anzuhalten weitergefahren. Er dürfte mit einem helleren, älteren Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls, insbesondere ein weiterer Radfahrer, der sich um den gestürzten 67-Jährigen kümmerte, werden gebeten, sich unter Telefon 07476/9433-0 zu melden. (ms)

Meßstetten (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagmittag auf der L 433 ereignet. Eine 56-Jährige war gegen 12.10 Uhr mit einem Mini Cooper auf der Landstraße von Unterdigisheim herkommend in Richtung Meßstetten unterwegs. Im Anschluss wollte sie nach links auf die K 7147 in Richtung Hossingen abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie hierzu abbremsen. Ein nachfolgender, 21 Jahre alter Lenker eines BMW bemerkte dies zu spät und krachte ins Heck des Kleinwagens. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über die Schadenshöhe liegen noch keine konkreten Angaben vor. (ms)

