Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen, Unfälle, Brand, Vermisstenfälle, Verlorene Ladung, Unter Drogeneinfluss gefahren

Reutlingen (ots)

Brand in Einfamilienhaus

Zu einem Einfamilienhaus in der Straße Auf der Bloß sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte eine Zeugin dort Rauchgeruch und entsprechenden Qualm aus einer Steckdose wahrgenommen. Wie sich vor Ort herausstellte, war es im Bereich eines offenen Kamins im Wohnzimmer zu einem Schwelbrand gekommen, weshalb von der Feuerwehr im Zuge der Löscharbeiten auch Teile der Wand sowie des Fußbodens geöffnet werden mussten. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 15.000 Euro belaufen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Reutlingen (RT): Handfeste Auseinandersetzung

Aus noch unbekannten Gründen ist es am Montagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, im Listpark zu einem handfesten Streit zwischen einem 32-Jährigen und einer Gruppe junger Männer gekommen. Dabei soll einer der Unbekannten den 32-Jährigen mit einem Messer am Finger verletzt haben. Nach der Auseinandersetzung flüchtete die Gruppe in Richtung Innenstadt. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der 32-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber haben am Montag nach einem vermissten 31-Jährigen gesucht. Der Mann hatte gegen zwölf Uhr eine Reutlinger Klinik verlassen und war danach nicht mehr zurückgekehrt. Daraufhin verständigte das Klinikpersonal gegen 15 Uhr die Polizei verständig. Die zahlreichen Einsatzkräfte suchten in der Folge nach dem Vermissten und konnten ihn schließlich kurz vor 22.30 Uhr im Stadtgebiet antreffen. Der Mann wurde zur medizinischen Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (gj)

Reutlingen (RT): Jungs auf abendlicher Tour

Einen glücklichen Ausgang nahm ein kurzzeitiger Vermisstenfall am Sonntagabend in Reutlingen. Ein zehnjähriger Junge hatte sich gegen 19 Uhr in Begleitung seines gleichaltrigen Cousins auf den Weg in die Reutlinger Innenstadt gemacht, um einen Döner essen zu gehen. Unterwegs wählten die beiden versehentlich mit dem mitgenommenen Mobiltelefon des Vaters den Notruf der Polizei. Da jedoch nur Kinderstimmen zu hören waren und im Anschluss der Akku des Mobiltelefons leer war, machte sich mehrere Streifenwagen auf die Suche nach den Kindern. Die beiden Ausflügler konnten nach ihrem Abendessen in der Stadt schließlich wohlbehalten bei ihren Eltern angetroffen werden. (gj)

Dettingen/Teck (ES): Ladung auf Bundesstraße verteilt

Verlorene Ladung hat am Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen auf der B 465 geführt. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten gegen 9.30 Uhr der Polizei eine größere Menge Schotter auf der zweispurigen Bundesstraße zwischen Dettingen und Owen mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 52-Jähriger mit seinem Mulden-LKW kurz zuvor aufgrund einer nicht verschlossenen Bordwand einen Teil seiner Schotter-Ladung verloren, wodurch diese über mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn verteilt wurde. Neben der betroffenen Baufirma waren zur Beseitigung der Steine auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Einsatz. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Eine 46-jährige Autofahrerin musste in der Nacht zum Dienstag ihren Führerschein abgeben. Die VW-Lenkerin befuhr gegen 1.15 Uhr die Eichendorffstraße, wo sie aufgrund ihrer auffälligen und unsicheren Fahrweise einer Streifenbesatzung auffiel. Noch bevor die Frau einer Kontrolle unterzogen werden konnte, bog sie nach links in die Bismarckstraße ab und kollidierte anschließend mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Trotz des Unfalls versuchte die 46-Jährige zunächst noch weiterzufahren, was durch die Polizeibeamten verhindert wurde. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch berauschender Substanzen fest. Die Unfallverursacherin musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben und sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat am Montagmittag ein Radfahrer in der Benzstraße erlitten. Der 45-jährige Fahrer eines Ford Transit parkte gegen 13.15 Uhr mit seinem Fahrzeug ordnungsgemäß auf einem Firmenparkplatz. Beim Öffnen der Tür übersah er nach eigenen Angaben den von hinten kommenden, 42-jährigen Pedelec-Fahrer, der verbotswidrig den parallel zum Parkplatz verlaufenden Gehweg in Richtung Maybachstraße befuhr. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und der Fahrzeugtür. Der Pedelec-Fahrer verlor den Halt und stürzte. Dabei zog er sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Während der Ford wohl nicht beschädigt wurde, wird der Schaden am Pedelec auf zirka 50 Euro geschätzt. (js)

Ostfildern (ES): Beim Abbiegen Kind übersehen

Am Montagnachmittag ist im Ostfilderner Stadtteil Scharnhausen ein Kind beim Überqueren der Straße durch einen PKW angefahren worden. Der 20-jährige Fahrer des Mercedes-Benz wollte gegen 16.30 Uhr von der Körschtalstraße in die Nellinger Straße einbiegen. Zeitgleich zeigte die Fußgängerampel zum Überqueren der Nellinger Straße Grün. Beim Überqueren der Nellinger Straße im Ampelbereich von der gegenüberliegenden Seite wurde ein neunjähriger Radfahrer durch den PKW-Lenker übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte das Kind und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt. (js)

Nürtingen (ES): In Gewahrsam genommen

Ein aggressiver 37-Jähriger musste am Montagnachmittag in Nürtingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Dem Mann wird zur Last gelegt, seine frühere Partnerin kurz vor 17.30 Uhr in einer Bäckerei in der Neckarstraße angegriffen zu haben. Nachdem der 37-Jährige die Frau vor dem Gebäude zu Boden gedrückt hatte, kamen dieser mehrere Passanten zu Hilfe und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten fest. Die Geschädigte übergab den Einsatzkräften ein Taschenmesser, das der 37-Jährige zumindest beim Betreten der Bäckerei in der Hand gehalten haben, sie damit aber nach jetzigen Erkenntnissen nicht angegriffen haben soll. Der genaue Ablauf ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen. Der Beschuldigte wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Filderstadt (ES): Betrunkenen Pkw-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Seinen Führerschein musste ein betrunkener Pkw-Lenker in der Nacht zum Dienstag in Bernhausen abgeben. Einer Streife des Polizeireviers Filderstadt fiel gegen 23.20 Uhr eine Mercedes-Benz C-Klasse in der Echterdinger Straße auf. Das Fahrzeug war in Schlangenlinien unterwegs und beschleunigte immer wieder unvermittelt. Bei einer Kontrolle des 35 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass dieser erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt. (ms)

Ostfildern (ES): Betrunken Unfall verursacht

Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Pkw-Lenker hat am Montagabend einen schadensträchtigen Verkehrsunfall in Nellingen verursacht. Der 25-Jährige befuhr kurz vor 22 Uhr mit einem Mercedes-Benz GLS die Neuhauser Straße von der Ortsmitte herkommend. Kurz nach der Einmündung Häuserweg prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW up!, der auf einen davor abgestellten Audi Q5 geschoben wurde. Einer ersten Schätzung nach war an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 115.000 Euro entstanden, wobei sich alleine an dem SUV des Unfallverursachers der Schaden auf zirka 90.000 Euro beläuft. Der Mercedes und der VW mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Neben einer Blutentnahme musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Bisingen (ZAK): Kleinkraftrad beim Abbiegen übersehen

Zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad kam es am Dienstagmorgen auf der Heidelbergstraße auf Höhe der Einmündung Hinter Stöck. Ein 55-jähriger PKW-Lenker bog gegen 06.40 Uhr mit seinem Ford Transit von der Heidelbergstraße nach links in die Straße Hinter Stöck ein. Dabei missachtete er den Vorrang eines ihm auf der Heidelbergstraße entgegenkommenden Rollers, der ebenfalls nach rechts in die Straße Hinter Stöck abbiegen wollte. Der 36-jährige Roller-Fahrer bremste zwar noch stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Ford Transit zu verhindern, kam dabei jedoch ins Rutschen und stürzte. Zu einem Kontakt der beiden beteiligten Fahrzeuge kam es dabei nicht. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich der Fahrer des Kleinkraftrades leicht und wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Der daran entstandene Sachschaden liegt nach einer ersten Schätzung bei zirka 1.000 Euro. (js)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell