POL-RT: Fahrzeuge angegangen; Gewahrsam; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Betrunken unterwegs; Kinder ungesichert im Auto; Kellereinbruch, Brand in Firma

Autoscheiben eingeschlagen

Vermutlich ein- und derselbe Kriminelle hat sich in Betzingen an zwei in der Malteserstraße bzw. der Straße Im Wegele geparkten Autos zu schaffen gemacht. Bei beiden Taten, die am Montagmorgen der Polizei gemeldet wurden, hatte der Täter eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und so Zugriff zum Innenraum erhalten. Aus einem der Wagen entwendete der Unbekannte einen Geldbeutel, aus dem anderen eine Handtasche. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reutlingen (RT): 41-Jähriger in Gewahrsam genommen

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 41-Jährigen, der am Sonntagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, im Reutlinger Hallenbad von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Der Mann war durch sein provokantes und aggressives Verhalten gegenüber Angestellten aufgefallen. Zudem hatte er die Hausordnung missachtet und sich im Bad rasiert. Da er keine Einsicht zeigte, wurde ihm im Beisein einer alarmierten Streifenwagenbesatzung seitens der Badeaufsicht ein Hausverbot erteilt. Nachdem er zunächst das Bad verlassen hatte, kehrte er kurze Zeit später zurück und provozierte wiederum die Angestellten des Schwimmbades. Durch die erneut verständigten Polizeibeamten wurde der Mann schließlich in Gewahrsam genommen, wogegen er auf der Dienststelle erheblichen Widerstand leistete. Verletzt wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand niemand. Die Beamten stellten zudem bei dem 41-Jährigen eine geringe Menge Amphetamin fest. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (gj)

Engstingen (RT): Zu spät reagiert und aufgefahren

Leichte Verletzungen hat ein Kradfahrer am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B313 zwischen Engstingen und Haid erlitten. Der 16-Jährige befuhr kurz vor 14 Uhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Beta die Bundesstraße von Engstingen kommende Richtung Haid. Aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, bremsten zwei vor ihm fahrende Pkw ab und fuhren an den rechten Fahrbahnrand. Dies bemerkte der 16-Jährige offenbar zu spät, weshalb er mit seinem Krad auf den VW Caddy einer 24 Jahre alten Pkw-Lenkerin prallte. Bei der Kollision und dem anschließenden Sturz erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. Am Pkw sowie am Zweirad entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. (gj)

Metzingen (RT): Wohnmobil angegangen

Ein vor einer Tiefgaragenzufahrt in der Rechbergstraße stehendes Wohnmobil ist am Wochenende von einem Kriminellen angegangen worden. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug und entwendete aus dem Inneren unter anderem einen Receiver sowie einen Fernseher. Außerdem wurde der Innenraum verwüstet. Der dadurch angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 19.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in der Wäldenbronner Straße entstanden. Gegen 11.20 Uhr wollte eine Audi-Lenkerin dort mit ihrem Wagen aus einer Parklücke am Straßenrand ausparken und fuhr dabei auf einen stehenden Renault auf. Dieser stieß dadurch gegen einen Peugeot, der wiederum auf einen Skoda geschoben wurde. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Esslingen (ES): Tier ausgewichen

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen auf der Liebersbronner Straße im Esslinger Stadtteil Hegensberg entstanden ist. Ein 21-Jähriger befuhr gegen zwei Uhr mit seinem Nissan Maxima die Liebersbronner Straße in Richtung der Schanbacher Straße, als plötzlich ein Tier von links aus dem Gebüsch kommend die Fahrbahn überquerte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, lenkte der 21-Jährige sein Fahrzeug nach rechts, wobei er im dortigen Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam und mit einem Gartenzaun kollidierte. Beim Gegenlenken streifte er noch eine Hauswand, ehe er mit seinem Fahrzeug wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. (js)

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach dem Brand eines Autos am Sonntagabend in der Burgunderstraße. Gegen 21 Uhr war dort der Brand eines in einer Einfahrt stehenden Mercedes gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen. Allerdings war nicht mehr zu verhindern, dass an dem Mercedes Totalschaden entstand. Zudem wurde die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses, mehre Mülltonnen und ein Fahrrad durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Burgunderstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Betrunken am Steuer

Einen erheblich alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Montagmorgen aus dem Verkehr gezogen. Der 31-jährige Lenker eines Hyundai Kleinbusses, der von Ötlingen in Richtung Kirchheim unterwegs war, wurde gegen acht Uhr in der Stuttgarter Straße durch Beamte des Polizeireviers Kirchheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel unter anderem Alkoholgeruch auf. Nachdem ein Atemalkoholtest ein vorläufiges Ergebnis von rund zwei Promille ergeben hatte, musste sich der Fahrer einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. (ak)

Esslingen (ES): Kinder ohne Sicherung im Auto

Eine Mutter ist am Sonntagnachmittag mit völlig unzureichender Sicherung ihrer Kinder im Straßenverkehr unterwegs gewesen. Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung des Polizeirevier Esslingen einen Opel Corsa auf der B10. Dabei endeckten die Beamten auf der Rückbank zwei ungesicherte Kinder im Alter von sechs und acht Jahren. Zudem war bei zwei weiteren sechs Jahre alten Kindern lediglich der Sicherheitsgurt angelegt, obwohl für diese ebenfalls eine dem Alter und der Größe entsprechende besondere Sicherung vorgeschrieben war. Gegen die 32-Jährige Fahrzeuglenkerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (gj)

Baltmansweiler (ES): In Kellerräume eingebrochen

In die Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Esslinger Straße ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 20 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Täter auf noch unbekannte Weise Zutritt ins Gebäude und brach gewaltsam mehrere, verschlossene Kellerräume auf. Aus einem Kellerabteil stahl er neben diversen Lebensmitteln auch eine Bohrmaschine. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. (gj)

Tübingen (TÜ): Mit Pedelec gestürzt

Eine Radfahrerin ist am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr im Bereich des Hofmeistersweges bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die 53-Jährige auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Rad, wodurch sie in der Folge stürzte. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Balingen (ZAK): Münzgeld entwendet

Auf einen in der Königsberger Straße stehenden Pkw hatte es ein Unbekannter am Wochenende abgesehen. Wie am Sonntagvormittag entdeckt und zur Anzeige gebracht wurde, war der Wagen vom Täter gewaltsam geöffnet und dadurch beschädigt worden. Aus dem Innenraum entwendete der Kriminelle nach derzeitigem Kenntnisstand etwas Münzgeld. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

Jungingen (ZAK): Brand in Firma

Zum Brand in einer Firma in der Bruckenstraße sind die Einsatzkräfte am Montagmorgen ausgerückt. Gegen 2.45 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei von der Brandmeldeanlage alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand in einer Werkstatt schnell lokalisieren und rasch löschen, sodass das Feuer nicht auf das Gebäude übergreifen konnte. Wie sich herausstellte, war eine Palette mit Metallteilen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der vorsorglich mit drei Fahrzeugen angefahren war, nicht eingesetzt werden musste. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

