POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wegberg-Busch (ots) - Am Mittwochnachmittag (12. Juni) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Senior schwere Verletzungen erlitt. Der 89-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit seinem vierrädrigen Elektroscooter auf der Industriestraße aus Richtung Siemensstraße kommend in Fahrtrichtung Grenzlandring unterwegs. Im Kreuzungsbereich Grenzlandring / Industriestraße / In Busch beabsichtigte er, den Grenzlandring in ...

