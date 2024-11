Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Handy gestohlen, Unfall unter Alkohol, Gasaustritt

Reutlingen (ots)

Handy aus Shop entwendet und Verfolger geschlagen

Am Samstagmittag hat ein noch unbekannter Mann ein Handy aus einem Geschäft am Albtorplatz gestohlen. Die Polizei ermittelt. Gegen 12.40 Uhr betrat ein bislang noch unbekannter Mann den Verkaufsraum eines Elektronikartikelanbieters am Albtorplatz. An einer Auslage riss er ein Ausstellungsstück eines Mobiltelefons der Marke Apple Iphone16 Pro Max im Wert von über 1000 Euro von der Sicherungseinrichtung ab und rannte im Anschluss sofort aus dem Ladengeschäft. Ein aufmerksamer Passant folgte dem Flüchtigen und sprach diesen auf den Diebstahl an. Hierauf kam es zu einem Gerangel, wobei der Unbekannte dem 26jährigen Passanten unvermittelt mehrfach mit der Faust gegen dessen Kopf schlug und seine Flucht zu Fuß in Richtung Gartenstraße fortsetzte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der leicht verletzte 26-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: 35-45 Jahre, 180 cm groß, weißes Base-Cap, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, weiße Sneaker und trug einen Drei-Tage-Bart. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen.

Reutlingen (RT): Betrunken von der Straße abgekommen und Unfall verursacht

Ganz erheblich alkoholisiert war ein 32-Jähriger, der am frühen Sonntagmorgen auf dem Achalmer Sträßle einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 00.10 Uhr mit seinem Pkw Ford Fiesta auf dem Achalmer Sträßle in Richtung Achalm unterwegs. In einer dortigen Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und einen größeren Busch und kam letztlich mit seinem Pkw im Graben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Ölpumpe des Pkw Ford Fiesta beschädigt, so dass Betriebsstoffe u.a. in die dortige Grünfläche sickerten. Da bereits auf der Richard-Wagner-Straße / Achalmer Sträßle eine Ölspur festgestellt werden konnte, waren die Technischen Betriebsdienste Reutlingen und die Feuerwehr Reutlingen vor Ort um u.a. die Fahrbahn zu reinigen. Der Pkw Ford wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 32-Jährigen Fahrers ergab einen Atemalkoholwert von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Sachschaden an dem Pkw Ford Fiesta wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Für die Reinigung der Fahrbahn und eventuelle Abtragung des Erdreiches wird ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro beziffert.

Metzingen (RT): Zigarettenautomat geplündert

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen vermutlich aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Gutenbergstraße auf Höhe des Klärwerks in Metzingen. Bei einer sofortigen Überprüfung durch die Polizei gegen 00.20 Uhr, konnte an genannter Örtlichkeit ein zerstörter Zigarettenautomat festgestellt werden, aus welchem bislang unbekannte Täter mehrere Zigarettenschachteln sowie Bargeld entwendeten. Der entstandene Sachschaden sowie das Diebesgut beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten vor Ort Spuren. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Metzingen unter 07123/9240 entgegen.

Starzach (TÜ): Gas aus Wohnmobil ausgetreten

Am Samstagnachmittag nahm eine Radfahrerin in der Dr. Eberhard-Buse-Straße in Starzach-Börsingen beim Vorbeifahren an einer Lagerhalle einen starken Gasgeruch war und teilte dies über Notruf mit. Die Feuerwehr und das DRK rückten daraufhin mit starken Kräften aus. In der Folge konnte die Gasquelle in einer Lagerhalle lokalisiert werden, weshalb an dieser ein Garagentor gewaltsam geöffnet wurde. In der Halle konnte letztendlich ein Wohnmobil vorgefunden werden, in welchem sich eine undichte Gasflasche befand, welche den Gasaustritt letztendlich verursachte. Aufgrund der exponierten Lage der Halle, konnte das Gebiet weiträumig abgesperrt werden, ohne dass es zu Evakuierungen angrenzender Wohnhäuser kam. Die Feuerwehr konnte den Gastaustritt letztlich stoppen.

Burladingen (ZAK): Körperverletzung

Am Samstag, gegen 21.10 Uhr, ist es auf dem Gelände des Car-Wash in der Hirschaustraße in Burladingen zu einer Körperverletzung gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen kam es zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen aus Gammertingen und einem bislang unbekannten erwachsenen Mann zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der unbekannte Täter auch handgreiflich wurde und das Opfer schlug. Dieses stürzte im weiteren Verlauf zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der aggressive Mann konnte durch die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Hechingen an der Tatörtlichkeit nicht mehr angetroffen werden und eine eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Nach Angaben des Geschädigten und der anwesenden Zeugen soll der geflüchtete Täter ca. 40 Jahre alt gewesen sein, eine schwarze Jacke mit einem grauen Pullover angehabt, sowie eine Jeanshose und schwarz-weiße Halbschuhe getragen haben. Er habe kurz rasierte Haare gehabt und sei zwischen 185-195cm groß gewesen. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/988800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell