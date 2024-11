Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Einbruch; Trunkenheitsfahrt

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Fußballfans

Nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurden mehrere Anhänger eines ortsfremden Fußballvereins am Donnerstagabend, nachdem sie von Anhängern eines rivalisierenden, auswärtigen Clubs körperlich angegangen worden sind. Gegen 21 Uhr verließen vier Personen eine Feierlichkeit im Bereich des Stadions Kreuzeiche, als diese von etwa acht Anhängern des rivalisierenden Vereins mittels Schlägen und Pfefferspray unvermittelt angegriffen wurden. Hierbei wurde auch ein Pkw eines Fans leicht beschädigt. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten aus der Tätergruppierung im näheren Umfeld noch Personen angetroffen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Nürtingen (ES): Kollision mit Motorrad

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Donnerstagmittag in der Wendlinger Straße ereignet hat. Gegen 13.00 Uhr befuhr die 20 Jahre alte Lenkerin eines Kraftrads der Marke KTM die Wendlinger Straße von der B313 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Oberensingen. An der Einmündung zur gleichnamigen Wendlinger Straße missachtete der 59-jährige Fahrer eines Ford Focus die Vorfahrt der Krad-Lenkerin. Diese kam infolge der Kollision zu Sturz und verletzte sich leicht. Der verständigte Rettungsdienst transportierte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Wohnungseinbruch

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Hans-Thomas-Weg ist es am Donnerstag in der Zeit zwischen 17.55 Uhr und 18.35 Uhr gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Schlafzimmerfenster gewaltsam Zutritt zum Wohngebäude und entwendeten diverse Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Mutmaßlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten unerkannt. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen.

Neuffen (ES): Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagabend auf der Kreuzung der Hebelstraße und des Schützenhauswegs. Die 38-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr gegen 19.00 Uhr die Hebelstraße in Richtung der Hohenzollernstraße, als sie auf Höhe des Schützenhauswegs ihr Fahrzeug wendete. Der 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Fantic befuhr die Hebelstraße in selber Richtung und kollidierte mit dem VW Golf. Durch die Kollision wurde der 17-Jährige schwer verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Die Fahrerin des VW wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Ofterdingen (TÜ): Mit Kindern im Auto betrunken gefahren

Deutlich alkoholisiert war ein 38 Jahre alter Fahrer eines VW Passat, welcher am frühen Freitagmorgen in der Tübinger Straße unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung stellte bei dem Fahrer gegen 01.30 Uhr einen Atemalkoholwert von deutlich über zwei Promille fest. Der 38-Jährige und seine auf dem Beifahrersitz befindliche Ehefrau hatten den Sicherheitsgurt vorschriftswidrig hinter dem Körper verlaufend angelegt, wobei die Beifahrerin zudem einen elf Monate alten Säugling ohne weitere Sicherung im Arm hielt. Des Weiteren hatte der sechs Jahre alte Sohn des Fahrers keinen Sicherheitsgurt angelegt und es war kein vorschriftsmäßiger Kindersitz vorhanden. Der Fahrer musste aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe abgeben. Der Familie wurde die Weiterfahrt untersagt.

Geislingen (ZAK): Motorradfahrer übersehen

Zwei verletzte Unfallbeteiligte und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 33.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Donnerstagnachmittag bei Geislingen ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr befuhr der 31-jähriger Fahrer eines Audi A6 die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Dormettingen. An der Kreuzung zur K 7128 wollte er die Kreisstraße geradeaus überqueren und hielt seinen Pkw zunächst an der dortigen Stoppstelle an. Beim Anfahren übersah er hierbei einen 63-jährigen Kraftradfahrer, welcher mit seiner BMW die K 7128 von Rosenfeld-Isingen kommend in Richtung Geislingen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Audi und dem Krad, wodurch das Motorrad nach rechts abgewiesen wurde und im weiteren Verlauf mit einem an der Haltelinie der gegenüberliegenden K 7129 stehenden VW Tiguan kollidierte. Der Krad-Lenker kam hierdurch zu Sturz und letztlich im Grünstreifen zur Endlage. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst, welcher mit zwei Notärzten und drei Rettungswagen vor Ort war, in eine Klinik gebracht werden. Die 44-jährige Lenkerin des VW Tiguan wurde leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht. Das Krad und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße in beiden Fahrtrichtungen bis gegen 17.45 Uhr gesperrt.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall in der Heselwanger Straße ist es am Donnerstagabend gekommen. Der 66-jährige Fahrer eines Seat befuhr gegen 19.00 Uhr die Zeppelinstraße und beabsichtigte in die Heselwanger Straße einzubiegen, als er ein vorfahrtberechtigtes und in Richtung Heselwangen fahrendes Leichtkraftrad übersah, welches von einem 17-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision stürzte der 17-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte anschließend seinen Pkw zurück und stieß hierbei noch mit einem Fahrzeug einer 59-Jährigen zusammen, wodurch dieses ebenfalls beschädigt wurde. Der gestürzte Krad-Lenker begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

