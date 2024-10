Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vandalismus Reutlinger Schulgelände, Arbeitsunfall in Schömberg

Vandalismus auf Schulgelände (Zeugenaufruf)

Sachschaden in Höhe von über 8.000 Euro hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, auf einem Schulgelände in der Moltkestraße angerichtet. Neben mehreren Fensterscheiben beschädigte er einen Mülleimer und setzte einen Sack mit Laub in Brand, sodass der Sack zerstört wurde. Zudem ging er einen auf dem Schulhof abgestellten Transporter an, schlug die Scheiben eines mittels Bauzauns abgesicherten Baggers ein und beschmierte das Gebäude sowie den Bagger mit einer joghurtähnlichen Substanz. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Schömberg (ZAK): Arbeitsunfall

Schwer verletzt wurde ein Arbeiter bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in einer Firma in der Bahnhofstraße. Der 37-Jährige war dort kurz nach neun Uhr mit Arbeiten an Stahlseilen beschäftigt, als sich eine Verbindung löste als die Seile unter Spannung gesetzt wurden. Das gerissene Seil fügte dem Mann eine schwere Beinverletzung zu und musste erst von der hinzugerufenen Feuerwehr durchtrennt werden, bevor der Mann medizinisch versorgt werden konnte. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten nachfolgend in eine Klinik. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, zu denen auch Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht des Landratsamts hinzugezogen wurden. (cw)

