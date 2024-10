Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfallflucht; Verkehrsunfälle, Brand einer Gartenhütte; Gebäudebrand fordert Todesopfer

Nach Unfall davongefahren

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Dienstagvormittag gegen eine noch unbekannte Autofahrerin. Diese war gegen 10.30 Uhr mit einem Smart auf der Burkhardt+Weber-Straße in Richtung Sondelfingen unterwegs. An der Einmündung in Richtung Sondelfinger Straße bog sie offenbar nach rechts ab, um der Burkhard+Weber-Straße in Richtung B28 zu folgen. Dabei touchierte der Smart eine 36 Jahre alte E-Scooter-Lenkerin, die die Burkhardt+Weber-Straße in gleicher Richtung befuhr und an der Einmündung dem Radstreifen in Richtung Sondelfinger Straße folgte. Die 36-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Lenkerin des Smart, von dem ein Teilkennzeichen bekannt ist, fuhr unterdessen davon. (rd)

Münsingen (RT): Unter Alkoholeinfluss stehend Unfallflucht begangen

Ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Sprinterfahrer hat am Dienstagvormittag in Münsingen eine Unfallflucht begangen. Der Mann war gegen 9.40 Uhr mit einem Mercedes-Benz Kastenwagen beim Rückwärtsfahren gegen einen an der Ecke Bahnhof-/Goethestraße abgestellten BMW geprallt und hat an diesem einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro angerichtet. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Aufmerksame Zeugen merkten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass ein 39 Jahre alter Mann mit dem Sprinter unterwegs war. Dieser konnte telefonisch erreicht und auf das Polizeirevier Münsingen einbestellt werden. Als der Fahrer gegen 10.30 Uhr dort eintraf, stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem 39-Jährigen fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,4 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er keinen besitzt. (ms)

Hochdorf (ES): Radlerin gestürzt

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine 59 Jahre alte Radlerin bei einem Sturz am Dienstagnachmittag auf einem Weg zwischen der Straße Am Mühlweg in Reichenbach und Ziegelhof erlitten. Die Frau war aus unbekannter Ursache gegen 15.15 Uhr alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad gestürzt und hatte selbstständig den Notruf gewählt. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der die 59-Jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus brachte, wurde sie von zwei Passantinnen versorgt. (rd)

Reichenbach/Fils (ES): Brand einer Gartenhütte

Zum Brand einer Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend in die Neuwiesenstraße ausgerückt. Gegen 20.45 Uhr waren mehrere Notrufe bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen, nachdem Rauch und Flammen aus der Gartenhaussiedlung bemerkt worden waren. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz waren, war die bereits in Vollbrand stehende Gartenlaube nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Zudem wurden mehrere in der Nähe stehende Büsche und Bäume in Mittleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte war auch ein Polizeihubschrauber vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrer beim Einfahren übersehen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rennradfahrer ist es am Dienstagnachmittag an der Einmündung Herrenberger Straße / Belthlestraße gekommen. Gegen 15.50 Uhr wollte der 50-jährige Fahrer eines Fiat Tipo von der Herrenberger Straße herkommend an der Einmündung mit der Belthlestraße seine Fahrt in Richtung Schnarrenbergstraße fortsetzen. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich übersah er den der abknickenden Vorfahrtstraße folgenden 21-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde der Radfahrer durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro, an dem Fahrrad in Höhe von zirka 100 Euro. (js)

Balingen (ZAK): Gebäudebrand fordert Todesopfer

Ein Brand in einem Einfamilienhaus hat am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte in der Geschwister-Scholl-Straße geführt. Gegen 22.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Anwohner durch starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude auf das Feuer aufmerksam geworden waren. Die Feuerwehr, die mit 15 Fahrzeugen und 84 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand zunächst soweit unter Kontrolle bringen, dass das Gebäude unter Atemschutz betreten werden konnte. Dabei fanden die Wehrleute die Leiche einer Frau, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die 96-jährige Hausbewohnerin handeln dürfte, die alleine in dem Haus lebte. Da sich der Brand bis in den Dachstuhl ausgebreitet hatte, dauerten die Nachlöscharbeiten bis etwa Mitternacht an. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen; die Brandursache ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten, vorläufigen Schätzungen zufolge auf etwa 200.000 Euro belaufen. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und neun Rettungskräften im Einsatz. (cw)

Hechingen (ZAK): Skater gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Inline-Skater bei einem Sturz am Dienstagnachmittag in einer Skateanlage in der Badstraße erlitten. Der 42-Jährige befuhr kurz nach 15.30 Uhr mit seinen Inline-Skatern eine Halfpipe und stürzte dabei. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

