Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Müll verbrannt

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Herd in Brand geraten

Zu einem Brand in der Küche eines Wohnhauses in der Raitenstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagvormittag ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache war an einem Herd im Erdgeschoss des Hauses ein Feuer ausgebrochen, durch das auch die Wand und die Decke der Küchenzeile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Nachbar hatte kurz vor elf Uhr Rauch im Bereich des Hauses bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr, die daraufhin anrückte, löschte die Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Bewohner im Gebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (rd)

Filderstadt (ES): Unfall auf Parkplatz

Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Jacob-Brodbeck-Straße entstanden. Eine 74-Jährige wollte gegen 13.10 Uhr mit ihrem Peugeot rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei kollidierte sie mit einem gegenüber geparkten Renault. Der Peugeot wurde abgewiesen und prallte gegen einen wiederum gegenüber abgestellten Skoda. Anschließend wurde der Peugeot gegen einen auf einem Anhänger stehenden Schuhcontainer gedrückt, der einen danebenstehenden Verteilerkasten beschädigte. Die 74-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sowohl ihr Wagen als auch der Renault mussten abgeschleppt werden. Zur Sicherung des Verteilerkastens waren auch Mitarbeiter des Bauhofs zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Gomaringen (TÜ): Mit Verteilerkasten kollidiert

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagmorgen für einen Stromausfall in Häusern in der Max-Planck-Straße gesorgt. Eine 78-Jährige hatte ihren VW gegen 6.20 Uhr auf der Max-Planck-Straße zwischen der Kreuzung mit der Öschinger Straße und der Einmündung zur Robert-Koch-Straße abgestellt. Nachdem sie ihren Wagen verlassen hatte, rollte dieser rückwärts und kollidierte mit einem Baum sowie einem Verteilerkasten. Dadurch fiel der Strom in den umliegenden Häusern teilweise aus. Mitarbeiter eines Energieversorgers kümmerten sich um den beschädigten Verteilerkasten. Der VW, dessen Handbremse beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung nicht angezogen war, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Nusplingen (ZAK): Mit Leitplanke kollidiert

Eine medizinische Ursache dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Kapellentorstraße gewesen sein. Ein 87-Jähriger war kurz vor 14.30 Uhr mit seinem VW T-Cross auf der Straße in Richtung Unterdigisheim unterwegs. Im Bereich des Festplatzes wurde ihm offenbar schwarz vor Augen, sodass er seinen Pkw an den rechten Fahrbahnrand lenkte, wo der VW leicht die Leitplanke touchierte. Der 87-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht Der entstandene Sachschaden an seinem noch fahrbereiten Wagen beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (rd)

Haigerloch-Bittelbronn (ZAK): Müll verbrannt

Wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt der Polizeiposten Haigerloch seit Dienstagmorgen gegen einen 74 Jahre alten Mann. Dieser soll gegen elf Uhr auf einer öffentlichen Grünfläche im Gewann Sandäcker Kunststoff-Abfälle sowie mehrere Spraydosen und Luftfilter verbrannt haben. Zeugen hatten daraufhin die Polizei verständigt. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell