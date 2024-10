Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schockanrufer; Senior betrogen; Landwirtschaftliches Fahrzeug gestoppt; Verkehrsunfälle; Verkehrsschilder und Mülleimer beschmiert; Auseinandersetzung; Illegal mit Canabis gehandelt

Reutlingen (ots)

Betrug durch Schockanruf (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Eine Seniorin aus einer Reutlinger Kreisgemeinde ist am Montagnachmittag von dreisten Telefonbetrügern um teure Wertgegenstände gebracht worden. Die Frau erhielt einen Telefonanruf, in dem der Anrufer vorgab, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich bis zur Bezahlung einer Kaution in Untersuchungshaft befinden würde. Die in Sorge versetzte Seniorin schenkte dem perfiden Anrufer Glauben und übergab in Reutlingen, wie von ihm gefordert, gegen 16.45 Uhr Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen vermeintlichen Mitarbeiter des Amtsgerichts. Später flog der Betrug auf. Der Abholer ist circa 175 Zentimeter groß, etwa 40 Jahre alt und hat einen Bauchansatz sowie dunkle, kurze und gepflegte Haare. Er trug zur Tatzeit eine dreiviertel Hose sowie ein Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und eine Weste. Weiterhin hatte er einen Rucksack dabei. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt im Bereich Schmiedstraße / Gartenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.

Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen!

Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (ms)

Reutlingen (RT): Senior betrogen (Warnmeldung)

Ein Senior ist infolge seiner Aktivitäten auf einem Internet-Portal Opfer von dreisten Betrügern geworden. Der Mann hatte sich bereits Anfang des Monats auf dem Portal angemeldet und dort zunächst öffentlich seine telefonische Erreichbarkeit hinterlegt. Daraufhin kontaktierten ihn mehrere Personen und forderten ihn auf, Überweisungen zu tätigen. Via Online-Bezahldienst überwies er anschließend ohne Gegenleistung mehrere Geldbeträge, in noch nicht bekannter Höhe. In der Folge erhielt der Geschädigte mehrere Internetlinks, die er nach Aufforderung öffnete. Zudem brachten die Betrüger den Mann dazu, dass er seinen Personalausweis auf verschiedene Internetseiten hochlud und unter anderem auch Kontodaten mitteilte. Wie sich nun herausstellte, schlossen die Täter in der Folge mehrere Mobiltelefonverträge auf den Geschädigten ab. Die Höhe des dadurch entstandenen Vermögensschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Datenmissbrauch im Internet:

Prüfen Sie sehr kritisch, wem und wo Sie persönliche Daten mitteilen

Gewähren Sie fremden Personen oder Internet-Kontakten keinen Einblick in Ihre finanzielle Situation

Geben Sie keine Kontodaten oder Passwörter weiter

Tipps dazu gibt es auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sicherheitskompass/persoenliche-daten/ (gj)

Filderstadt (ES): Landwirtschaftliches Fahrzeug gestoppt

Ein Traktor mit zwei Anhängern und auffälliger Ladung ist am Montagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt gestoppt und kontrolliert worden. Ein 51-jähriger Traktorfahrer war mit seinem Gefährt gegen 18.00 Uhr auf der Bernhausener Nordwestumfahrung unterwegs. Dabei transportierte er auf den beiden Anhängern nicht nur eine komplett ungesicherte Ladung in Form von mehreren Paletten, sondern auch noch insgesamt sieben Personen, die sich ohne jegliche Sicherung auf den Ladeflächen befanden. Die Beamten untersagten dem 51-Jährigen die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Sicherung der Paletten. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (gj)

Filderstadt (ES): Auffahrunfall auf der B 27

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen auf der B 27 erlitten. Der 22-Jährige war gegen 8.15 Uhr mit einem Citroen auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Filderstadt-West bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende, 42 Jahre alte Frau mit einem Audi Q8 abbremsen musste und fuhr auf den SUV auf. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Da sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Esslingen ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 72-Jähriger war gegen 16 Uhr mit einem VW Crafter auf der Eberspächerstraße von Zell herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Unterhalb der Adenauer-Brücke war der Fahrer kurz abgelenkt und zudem durch die tiefstehende Sonne geblendet, so dass er einen am Fahrbahnrand abgestellten Tieflader übersah. Beim Zusammenstoß mit dem Anhänger verletzten sich vier Frauen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren in dem zur Personenbeförderung benutzten Transporter. Sie wurden vom Rettungsdienst zunächst an der Unfallstelle versorgt und anschließend in umliegende Kliniken gebracht. Durch umherfliegende Teile wurde noch der BMW eines vorbeifahrenden 34-Jährigen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Der VW Crafter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sowie die spezielle Kehrmaschine eines Abschleppunternehmens kamen zur Fahrbahnreinigung vor Ort. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Straßenreinigung war die Eberspächerstraße zwischen der Rennstraße und der Kurt-Schumacher-Straße bis 19 Uhr voll gesperrt. (ms)

Esslingen (ES): Beim Abbiegen übersehen

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine 24-Jährige am Montagabend an der Kreuzung Plochinger Straße / Stauffenbergstraße verursacht hat. Die junge Frau war gegen 21.50 Uhr mit ihrem Opel Adam auf der Stauffenbergstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Plochinger Straße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigen VW Lupo eines 34-Jährigen, der von der Plochinger Straße aus Richtung Oberesslingen kommend, nach links in die Stauffenbergstraße einbiegen wollte, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Allerdings war der Opel nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf zirka 12.500 Euro geschätzt. (js)

Nürtingen (ES): Von der Sonne geblendet

Auf rund 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Einmündung Hochwiesenstraße / Walter-Rauch-Straße entstanden ist. Der 24 Jahre alte Fahrer eines VW wollte aus der Walter-Rauch-Straße kommend, nach links in die Hochwiesenstraße einbiegen. Weil er seinen Angaben zufolge von der Sonne geblendet wurde, übersah er einen auf der vorfahrtsberechtigen Hochwiesenstraße von rechts kommenden Lkw Daimler eines 68-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der VW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (js)

Reichenbach/Fils (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Deutlich alkoholisiert und zu schnell war ein 40-Jähriger unterwegs, der am späten Montagabend auf der L1192 zwischen Reichenbach und Plochingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 22.55 Uhr mit seinem Volvo auf der Landesstraße in Richtung Plochingen unterwegs, als er am Ortsende von Reichenbach zunächst nach links auf die Gegenfahrspur kam. Dort überfuhr er ungebremst den Bordstein, kam auf den Grünstreifen und prallte gegen zwei Bäume. Durch die Kollision drehte sich der Volvo um die eigene Achse, kippte um und kam letztendlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und blieb augenscheinlich unverletzt. Er wurde vorsichtshalber vom Rettungsdienst, der mit einem Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz war, zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab bei dem 40-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins angeordnet werden musste. Sein Volvo, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Die Höhe des entstandenen Flurschadens wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Landesstraße musste bis etwa ein Uhr gesperrt werden. (cw)

Ostfildern/Esslingen (ES): Farbschmierereien

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Montagabend gegen einen 18-Jährigen. Ein Zeuge hatte den Beschuldigten, der mit einer Begleiterin von der Berkheimer Straße in Nellingen in Richtung Berkheim lief und dabei mit roter und schwarzer Farbe unter anderem Verkehrsschilder und Mülleimer beschmierte, gegen 18.45 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen den alkoholisierten 18-Jährigen und seine Begleiterin wenig später in der Nellinger Straße an. Eine Spraydose mit roter Farbe und ein schwarzer Stift, die der 18-Jährige mit sich führte, wurden sichergestellt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (rd)

Rottenburg (TÜ): Auseinandersetzung

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 20-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Montagabend am Stadtgraben erlitten. Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 21 Uhr zwischen dem 20-Jährigen und dessen ehemaliger Partnerin zu einem telefonischen Streit. Kurze Zeit später soll diese in Begleitung zweier Jugendlicher im Alter von 14 und 16 Jahren zum Geschädigten gekommen sein, der sich am Stadtgraben aufhielt. Anschließend kam es offenbar zu einem verbalen Streit zwischen den männlichen Personen, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Die Jugendlichen sollen den am Boden liegenden 20-Jährigen dabei mehrfach getreten haben. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Beschuldigten konnten im Zuge der eingeleiteten Fahndung im näheren Umfeld angetroffen werden. Sie wurden zum Polizeirevier gebracht und im Anschluss einem Erziehungsberechtigten übergeben. Beide sehen nun einer Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen. (rd)

Tübingen (TÜ): Illegal mit Cannabis gehandelt

Unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis nach dem Konsumcannabisgesetz ermittelt die Polizei gegen einen 25-Jährigen, der am Montagnachmittag am Tübinger Analgensee vorübergehend festgenommen wurde. Im Rahmen einer unter Federführung des Polizeireviers Tübingen mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz durchgeführten Präsenz- und Kontrollaktion im Tübinger Stadtgebiet war den Einsatzkräften der 25-Jährige aufgefallen, der offensichtlich im Begriff war, Cannabis an einen mutmaßlichen Abnehmer zu verkaufen. Bei der anschließenden Kontrolle des Verdächtigen wurden mehrere verkaufsfertig verpackte Portionen Marihuana und Haschisch aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen seine vorläufige Festnahme wehrte sich der 25-Jährige, sodass er vorübergehend zu Boden gebracht werden musste. Verletzt wurde niemand. Der Beschuldigte sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. Die Kontrollen werden fortgeführt. (ak)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag, gegen 10.40 Uhr an Kreuzung Pfeiferstraße / Graf-Wolfegg-Straße ereignet hat. Ein 35-jähriger Fahrer eines Lieferwagens Saic Maxus war auf der Pfeiferstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung in die Graf-Wolfegg-Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 45 Jahre alten VW Golf-Fahrerin. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt zirka 20.000 Euro geschätzt. (js)

Hausen am Tann (ZAK): Wild ausgewichen

Auf rund 19.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K7170 zwischen Hausen am Tann und Ratshausen entstanden ist. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem Audi A4 die Kreisstraße in Richtung Ratshausen, als etwa einen Kilometer nach Hausen plötzlich ein Reh von links kommend die Fahrbahn überquerte. Beim Versuch dem Tier auszuweichen lenkte der 43-Jährige seinen Wagen nach links wobei es zur seitlichen Kollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Porsche Macan eines 38-Jährigen kam. Durch den Aufprall wurde der Audi wieder auf seine Fahrspur und letztendlich in die rechten Leitplanken abgewiesen, an denen er zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Während der Porsche fahrbereit blieb, war der Audi nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zu einer Berührung mit dem Reh war es nicht gekommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell