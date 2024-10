POL-RT: Firmeneinbruch; Verkehrsunfall; Brand in Mehrfamilienhaus; Topf auf Herd vergessen; Wohnungseinbruch; Müllbrand; Dieseldieb; Diebstähle; Brand auf Hofgelände; Fahrzeugbrand

Polizeipräsidium Reutlingen

Firmeneinbruch

In eine Firma in der Markwiesenstraße ist ein Unbekannter von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 14.30 Uhr und 6.15 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über ein Tor gewaltsam Zutritt in die Firma, in der er den Verwaltungsbereich aufsuchte und auch dort über eine verschlossene Türe eindrang. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte er auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf Bargeld gestoßen sein, dass er mitgehen ließ. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Bad Urach (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung der K6707 in die B28 ereignet hat. Ein 61-Jähriger war gegen 8.50 Uhr mit seinem Opel Grandland auf der Kreisstraße von Hengen herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung in die Bundesstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines BMW X1, dessen 17 Jahre alte Fahrerin auf der Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Grabenstetten unterwegs war. Die Fahranfängerin hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Während die BMW Fahrerin und ihre 51 Jahre alte Beifahrerin nach derzeitigem Stand leicht verletzt wurden, erlitten der Unfallverursacher und seine 62 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst, der mit zahlreichen Kräften und einem Rettungshubschrauber im Einsatz war, in umliegende Krankenhäuser gefahren. Beide Autos, an denen Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Bundesstraße musste bis etwa elf Uhr komplett gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, was im morgendlichen Verkehr zu entsprechenden Behinderungen geführt hat. (cw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Noch unklar ist die genaue Ursache für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Industriestraße, zu dem Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagvormittag, gegen 8.10 Uhr, ausgerückt sind. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war das Feuer in einem Kellerraum ausgebrochen und hatte in der Folge weitere Räume im Untergeschoss und das Treppenhaus bis zum Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus mussten neun der elf anwesenden Bewohner von der Feuerwehr gerettet werden, drei davon mittels der im Einsatz befindlichen Drehleiter. Vier Personen, darunter eine 36-jährige Mutter mit ihrer 14-jährigen Tochter und ihrem eineinhalb Monate alten Sohn, mussten jeweils aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, könnte sich aber ersten Schätzungen zufolge auf bis zu 200.000 Euro belaufen. Das Gebäude ist derzeit insbesondere auch aufgrund der abgeschalteten Stromversorgung nicht bewohnbar. Für die Unterbringung der Bewohner sorgte die Stadt Filderstadt.

Die Brandermittler des Polizeireviers Filderstadt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, bei denen derzeit insbesondere die Möglichkeit einer technischen Ursache durch elektrische Geräte im Fokus steht. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht.

Die Feuerwehr Filderstadt war mit 15 Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Zum Ablauf der Brandbekämpfung und der Personenrettung wird auf die von der Feuerwehr Filderstadt veröffentlichte Pressemeldung verwiesen. (ak)

Ostfildern (ES): Topf auf Herd vergessen

Rauch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gabriel-Münter-Straße im Scharnhauser Park hat am frühen Montagmorgen die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei auf den Plan gerufen. Kurz vor fünf Uhr waren die Einsatzleitstellen alarmiert worden. Wie sich herausstellte, hatten die Bewohner einen Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen. Bevor ein Brand entstehen konnte, sprach durch die beginnende Rauchentwicklung der Rauchmelder an, wodurch die Bewohner rechtzeitig auf das Geschehen aufmerksam wurden. Beim Versuch, den Topf ins Freie zu bringen, kamen ein 48-Jähriger und seine 47 Jahre alte Ehefrau mit den geschmolzenen Überresten eines im Topf befindlichen Plastiksiebs in Kontakt, wodurch sie Verbrennungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung ihrer Verletzungen in eine Klinik. Nennenswerter Sachschaden war in der Wohnung nicht entstanden. Ein Löscheinsatz der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften angerückt war, war nicht erforderlich. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnung eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Wohnung in der Tübinger Straße ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 8.15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Glastür Zutritt in die Wohnräume. Im Inneren wurden mehrere Zimmer (der Maisonettewohnung) durchsucht. Die Kriminellen erbeuteten verschiedene Wertgegenstände, der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3. (gj)

Nürtingen (ES): Müllbrand an Gemeinschaftsunterkunft Ein Brand im Carport einer Gemeinschaftsunterkunft in der Gerberstraße hat am Montagmorgen zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Aus bislang ungeklärter Ursache war gegen 6.30 Uhr in einem Carport gelagerter Restmüll in Brand geraten. Zeugen hatten daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden. Die Spurensicherung wurde durch die Kriminalpolizei übernommen, das Polizeirevier Nürtingen ermittelt nun. (gj)

Dettingen/Teck (ES): Dieseldieb unterwegs

Ein Dieseldieb hat sich im Lauf des Wochenendes an einem Lkw in der Kelterstraße zu schaffen gemacht. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, sechs Uhr, brach der Unbekannte an einem auf einem Parkplatz in der Kelterstraße abgestellten Laster den Tankdeckel auf und entwendete rund 200 Liter Kraftstoff. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (rd)

Esslingen (ES): Werkzeuge gestohlen

In eine Baustelle in der Schorndorfer Straße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, gelangte ein Unbekannter über ein Gerüst auf die Baustelle. Dort stieß er auf einen Werkzeugbehälter, den er aufbrach und ausplünderte. Derzeitigen Ermittlungen zufolge fielen im diverse Werkzeugmaschinen wie eine Kernbohrmaschine, Akku-Schrauber, Bohrmaschinen und Flex in die Hände. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt Der Polizeiposten Esslingen-Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (js)

Gomaringen (TÜ): Geldbörsen aus PKW entwendet

Auf in den Autos abgelegte Geldbörsen hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag gleich zwei Autos angegangen hat. Vermutlich in den frühen Morgenstunden, zwischen 0.30 Uhr und 3.15 Uhr, verschaffte sich der Dieb auf noch unbekannte Art und Weise Zugriff in einen in der Tübinger Straße geparkten Ford Focus und in einen in der Filsenbergstraße geparkten VW Touran. In beiden Fällen ließ er Bargeld und EC-Karten mitgehen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Aufbruchspuren waren an beiden Autos nicht zu finden. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (js)

Bisingen (ZAK): Brand auf Hofgelände in Steinhofen

Zu einem Brand auf einem Hof in der Straße Lange Wiesen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagvormittag ausgerückt. Gegen 10.10 Uhr hatten mehrere Anrufer Rauch über dem Gelände bemerkt und den Notruf gewählt. Wie sich vor Ort herausstellte, war aus derzeit noch unbekannter Ursache in einem Nebengebäude, in dem sich unter anderem ein Schwimmbad und eine Sauna befinden, ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot von rund 120 Einsatzkräften und mehreren Drehleiterfahrzeugen anrückte, begann unverzüglich mit den Löscharbeiten, die sich bis in den Nachmittag zogen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Im Zuge des Einsatzes musste die K7125 bis etwa 15.30 Uhr gesperrt werden. Auch die in der Nähe befindliche Anschlussstelle der B27 aus Richtung Balingen kommend musste bis etwa 14 Uhr gesperrt werden. Bis auf die Sperrung hatte der Brand keine Auswirkungen auf den Verkehr auf der Bundesstraße. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rd)

Hechingen (ZAK): Diesel abgepumpt (Zeugenaufruf)

Besonders dreist sind Kriminelle vorgegangen, die über das vergangene Wochenende Diesel von einer Baustelle im Gewann Almendäcker gestohlen haben. Zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, fuhren die Diebe mit einem Fahrzeug über eine Wiese zu der neben der K7109 zwischen Stetten und Boll gelegen Baustelle. Dort starteten sie einen Raupenbagger und fuhren ihn zur Seite um an den Baustellentank zu kommen, den sie aufbrachen. Aus dem Tank pumpten sie mehrere hundert Liter Diesel ab und ließen den Kraftstoff mitgehen. Da zum Abtransport ein größeres Fahrzeug erforderlich war, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die an der unmittelbar neben der Kreisstraße gelegenen Baustelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (cw)

Obernheim (ZAK): Fahrzeugbrand

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Fahrzeugbrand am Montagmittag, gegen 13.15 Uhr, in der Bühlstraße entstanden ist. Offenbar hatte ein 40-Jähriger versucht ein schon älteres Fahrzeug zu reparieren, wobei es im Bereich des Motorraums zum Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz war, löschte die Flammen. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

