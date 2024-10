Polizei Hagen

POL-HA: 18-jähriger Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Eilpe leicht verletzt

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochabend (16.10.2024) in Eilpe bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Hagener fuhr gegen 20.45 Uhr mit seiner KTM über die Eilper Straße in Richtung der Hagener Innenstadt. Zeitgleich fuhr eine 36-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes in die entgegengesetzte Richtung und wollte auf Höhe der Hasselstraße nach links abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer. Infolge der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge rutschte der 18-Jährige über das Fahrzeugdach des Mercedes und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

