Polizei Hagen

POL-HA: Zivile Polizisten beobachten Drogenhandel

Hagen-Mitte (ots)

Zivile Polizisten beobachteten am Dienstag (15.10.) gegen 13.45 Uhr, wie ein 38-Jähriger an der Kreuzung Hugo-Preuß-Straße/Stresemannstraße augenscheinlich Betäubungsmittel an einen Käufer übergab. Der polizeibekannte Mann verstieß dabei zusätzlich gegen ein Bereichsbetretungsverbot (BBV), welches gegen ihn für den Bereich des Hagener Hauptbahnhofs besteht. Die Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen und kontrollierten den Käufer der Betäubungsmittel und den 38-jährigen Hagener. Beide versuchten zunächst vergeblich zu flüchten, konnten jedoch von den Einsatzkräften daran gehindert werden. Der 38-Jährige verhielt sich die gesamte Zeit über unkooperativ und äußerst aggressiv. Er leistete Widerstand, wehrte sich gegen die Maßnahmen und wurde zur Durchsetzung des Bereichsbetretungsverbotes sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der Mann erhielt eine Strafanzeige aufgrund des Widerstands sowie des Handels mit Betäubungsmitteln. Auch der Käufer erhielt eine Anzeige. Eine Polizistin zog sich bei dem Widerstand leichte Verletzungen zu, verblieb jedoch im Dienst. (arn)

