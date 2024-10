Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand und tätlicher Angriff bei Polizeieinsatz nach häuslicher Gewalt

Hagen-Emst (ots)

Im Hagener Stadtteil Emst nahmen Polizisten einen 49-Jährigen nach einer häuslichen Gewalt in Gewahrsam. Am Montag (15.10.) trafen die Einsatzkräfte in den Abendstunden noch vor dem Haus der Familie auf die Ehefrau des Mannes. Sie blutete am Kopf und musste im weiteren Verlauf durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Als die Beamten die angelehnte Haustür öffneten, stand der 49-Jährige im Eingangsbereich und begegnete ihnen gegenüber sofort verbal aggressiv. Er versuchte während des Einsatzes mehrfach nach den Polizisten zu treten und sie zu beißen, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Seine Frau gab bei der Klärung des Sachverhaltes an, dass ihr Mann alkoholisiert nach Hause gekommen sei. Es entstand ein Streit, bei dem der 49-Jährige handgreiflich geworden sei. Er habe mit den Fäusten auf sie eingeschlagen. In der Vergangenheit sei es bereits zu ähnlichen Zwischenfällen gekommen. Der 49-Jährige erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot. Er muss sich wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs verantworten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell