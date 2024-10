Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Dahl

Hagen-Dahl (ots)

Zwei Personen wurden am Dienstagnachmittag (15.10.2024) bei einem Verkehrsunfall in Dahl leicht verletzt. Ein 53-jähriger Mann aus Altena fuhr gegen 14.15 Uhr mit seinem VW über die Heedfelder Straße in Richtung Rummenohl. Er hielt kurzzeitig in einer Haltebucht am rechten Fahrbahnrand an. Als er weiterfahren wollte, übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den heranfahrenden VW eines 38-jährigen Hageners. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Hagener sowie die 19-jährige Beifahrerin des 53-Jährigen leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte den 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

