POL-HA: Defektes Licht führt zu Polizeikontrolle und Strafanzeigen

Hagen-Altenhagen (ots) - In der Straße Am Sportpark kam es am Montag (14.10.) zu einem Konflikt zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der 40-jährige Radfahrer schilderte Polizisten, dass er gegen 15.40 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg in Richtung Ischelandstadion gefahren sei. Von einem Grundstück aus habe ein Mann den Gehweg betreten, sodass der 40-Jährige bremsen musste. Zu einer Kollision sei es nach ...

