LPI-GTH: Diebstahl aus Rettungswache

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Am Wochenende drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle einer Firma "Im Straßfeld" ein. Sie entwendeten diverses Werkzeug und Lebensmittel im Gesamtwert von rund 2300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Eisenach (03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0247716/2024 zu melden. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

