Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer gerät in Konflikt mit Fußgänger

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Straße Am Sportpark kam es am Montag (14.10.) zu einem Konflikt zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der 40-jährige Radfahrer schilderte Polizisten, dass er gegen 15.40 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg in Richtung Ischelandstadion gefahren sei. Von einem Grundstück aus habe ein Mann den Gehweg betreten, sodass der 40-Jährige bremsen musste. Zu einer Kollision sei es nach Angaben des Hageners nicht gekommen. Plötzlich habe der andere Mann jedoch gegen sein Fahrrad getreten und diesen mit den Worten "Wichser", "Schwanzlutscher" und "Assi" vulgär beschimpft. Zudem habe er ihm mit körperlicher Gewalt gedroht. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Innenstadt. Der unbekannte Beteiligte sei männlich, zwischen 45-50 Jahre alt, 160-165 cm groß, er hatte dunkelgraues, mittellanges Haar, einen Bart, trug eine Brille und hatte dunkelblaue Jeans an. Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Bedrohung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell