Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Raubtat

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und/oder Hinweisgeber zu einem Raub, der sich am frühen Freitagmorgen, gegen 4:40 Uhr, an der Marktstraße Ecke Wallstraße in Stadthagen ereignete.

Das 25-jährige, männliche Opfer meldete über Notruf, dass er durch drei ihm unbekannte, männliche Südländer überfallen worden sei.

Nach seinen Angaben war er fußläufig vom Bahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Volksbankgebäudes an der Marktstraße 7 in Stadthagen, wurde er von drei männlichen Personen festgehalten und geschlagen, wobei er am Kopf verletzt wurde. Er wehrte sich, indem er einem der Täter mit beiden Fäusten ins Gesicht schlug. Durch die entstehende Rangelei wurde seine Oberbekleidung zerrissen. Einer der Täter griff dabei in die Umhängetasche des Opfers und entnahm Bargeld im unteren 4-stelligen Betrag.

Die drei Täter wurden auf Mitte bis Ende Zwanzig geschätzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Mögliche Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell