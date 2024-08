POL-NI: Zeugenaufruf nach möglichem Verkehrsunfall

Obernkirchen (ots) - (ma) Einem 73jährigern Kunden eines Supermarktes an der Neumarktstraße in Obernkirchen ist am Donnerstag gegen 13.00 Uhr das Portemonnaie gestohlen worden. Der Obernkirchener erklärte bei der Anzeigenaufnahme, dass er das Portemonnaie in einer Umhängetasche hatte und diese am Einkaufswagen befestigt war. Während des Einkaufens sei er im Markt von einem Mann mit südländischem Aussehen angesprochen worden, der vermutlich in Begleitung einer Frau ...

