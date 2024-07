Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall am Autobahnzubringer

Bestwig (ots)

Drei Personen sind bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos am Sonntag verletzt worden. Gegen 14:15 Uhr war eine 43-jährige Frau aus Olsberg mit ihrem Auto auf der B480 unterwegs. Sie kam aus Richtung Bestwig. An der Einmündung wollte sie in Richtung Olsberg abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 52-jähriger Olsberger die B480 in Richtung Bestwig. Aus bislang ungeklärter Ursache sind die beiden Autos zusammengestoßen. Der 52-jährige Olsberger ist bei dem Unfall nicht verletzt worden. Sein 49-jähriger Beifahrer wurde allerdings leicht verletzt. In dem Auto der 43-jährigen Olsbergerin saß neben der Fahrerin noch ein 21-jähriger Olsberger als Beifahrer. Er wurde leicht, die Fahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt sind bei dem Unfall also zwei Männer leicht verletzt und eine Frau schwer verletzt worden. An beiden Autos ist Sachschaden entstanden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B480 zeitweise gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen.

