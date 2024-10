Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl aus Wohnung in Vorhalle

Hagen-Vorhalle (ots)

Zwei bislang unbekannte Täterinnen verschafften sich am Dienstagnachmittag (15.10.2024) unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung eines Ehepaares in Vorhalle und stahlen Schmuck. Gegen 14 Uhr klingelte eine der Täterinnen an der Wohnungstür der 77-jährigen Frau und ihres 80-jährigen Mannes in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Sie fragte den 80-Jährigen nach einem Stift, um einen Briefumschlag beschriften zu können. Anschließend folgte sie dem Mann in die Wohnung und verwickelte ihn und seine Frau in ein Gespräch. Im Verlauf des Gespräches fiel dem Ehepaar auf, dass sich eine zweite Frau in der Wohnung aufhielt. Kurz darauf gingen die beiden Unbekannten zusammen weg. Später stellte die 77-Jährige fest, dass mehrere Schmuckstücke aus einer Schatulle in einem Schrank fehlten. Den hinzugerufenen Polizeibeamten sage sie, dass die erste Frau etwa 55 bis 65 Jahre alt und 165 cm bis 175 cm groß war. Sie hatte eine kräftige Statur, braune Haare und war auffällig stark geschminkt. Die Frau trug eine dunkle Steppjacke. Die zweite Unbekannte war 25 bis 35 Jahre alt und ebenfalls 165 cm bis 175 cm groß. Auch sie hatte eine kräftige Statur und dunkle Haare. Beide Frauen hatten nach Angaben des Ehepaars ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

