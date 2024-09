Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Diebstahl von Fahrrädern

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Landau in der Thomas Nast Straße zu einem Fahrraddiebstahl aus einer frei zugänglichen Tiefgarage. Ein Zeuge beobachtete wie zwei maskierte Männer jeweils ein Fahrrad aus der Garage schoben. Da die Fahrräder mittels Schloss am Rahmen und Hinterrad gesichert waren, wurden diese auf dem Vorderrad geschoben. Nachdem der Zeuge die Männer ansprach, bedrohten sie ihn. Auf die Ansprache des Zeugen wurde eines der Fahrräder zurückgelassen und die beiden Beschuldigten flüchteten mit dem zweiten Rad. Von den Beschuldigten ist lediglich eine vage Beschreibung vorhanden. Beide zwischen 20-35 Jahre alt, ca. 175-180cm groß, dunkle Kleidung und vermummt mit Mütze und Schal. Ein Geschädigter konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

