POL-PDLD: wenige Geschwindigkeitsverstöße, dafür bekifft und ohne Versicherung

76889 Schweighofen (ots) - Am Freitag, den 20.09.2024 wurde gegen 04:15 Uhr durch eine Sicherheitsfirma ein Einbruchsalarm beim Aldi in Schweighofen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Markt über ein Fenster eindrangen und dort unter anderem versuchten einen Tresor zu öffnen. Nach ersten Ermittlungen verließen die Täter ohne Beute das Objekt. Täterhinweise nimmt die ...

