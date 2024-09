POL-PDLD: 76889 Schweighofen - Einbruch in Aldi-Filiale

76889 Dörrenbach (ots) - Am Freitag, den 20.09.2024 im Zeitraum von ca. 20:00 bis 01:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Zeil ein. Die Täter hatten es auf Wertgegenstände und Schmuck abgesehen. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern ...

mehr