POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme der Vermisstensuche eines 33-Jährigen - Vermisster wurde aufgefunden

Mannheim (ots) - Nach einer vorausgegangenen Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr in Mannheim auf dem Luisenring, ging ein silberner Kleinwagen mit polnischem Kennzeichen zunächst in unbekannte Richtung flüchtig. Während seiner weiteren Fahrt über den Luisenring, die Kurpfalzbrücke, den Alten Meßplatz und die "Marktstraße" beschädigte der ...

mehr