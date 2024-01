Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfallflucht auf dem Luisenring - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Nach einer vorausgegangenen Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr in Mannheim auf dem Luisenring, ging ein silberner Kleinwagen mit polnischem Kennzeichen zunächst in unbekannte Richtung flüchtig. Während seiner weiteren Fahrt über den Luisenring, die Kurpfalzbrücke, den Alten Meßplatz und die "Marktstraße" beschädigte der Pkw-Führer mehrere Fahrzeuge und gefährdete weiterhin mehrere Fußgänger. Seine Fahrt konnte letztendlich durch einen sogenannten "Mannheimer Pfosten" im Bereich des Marktplatzes beendet werden, nachdem der Pkw-Führer mit diesem kollidierte. Im Anschluss konnte er durch eine hinzugeeilte Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes festgenommen und der Polizei übergeben werden.

Zeugen sowie weitere eventuell durch den Pkw-Führer gefährdete Passanten, werden gebeten sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621 - 12580 in Verbindung zu setzen.

