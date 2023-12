Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Missverständnis um Parkberechtigung endet in Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagvormittag musste eine Polizeistreife in die Herderstraße ausrücken. Grund hierfür war eine Rangelei zwischen zwei Männern, bei der sich einer von beiden verletzte. Was war passiert? Ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms war in der Straße zu Fuß unterwegs, als jemand am Straßenrand einparkte. Da der Mann der festen Überzeugung war, dass der Wagen dort nicht parken durfte, sprach er den Fahrer an. Hierbei entstand ein Streitgespräch, das kurz darauf in eine Handgreiflichkeit ausuferte. Beide Männer fielen letztendlich zu Boden, wobei sich der 64-Jährige leicht verletzte. Die Polizei konnte den Autofahrer antreffen und kontrollieren. Der 57-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell