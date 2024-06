Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletze Zweiradfahrer bei Unfällen

Schleiz/ Rosenthal am Rennsteig (ots)

In Schleiz sowie Rosenthal am Rennsteigen verunfallten Zweiradfahrer und wurden dadurch verletzt. In Schleiz fuhr am Mittag ein 61-Jähriger mit seinem Moped die Gerbergasse in Richtung Geraer Straße entlang. Aus einer Grundstückseinfahrt kam dann ein 61-Jähriger gefahren und übersah den Mann- es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Mopedfahrer leichtverletzt wurde.

Auch in Rosenthal am Rennsteig wurde eine Zweiradfahrerin verletzt. Die 16-Jährige fuhr mit ihrem Moped die Blankensteiner Str. aus Blankenstein kommend entlang. Eine 60-Jährige kam mit ihrem PKW aus der Bahnhofstraße und missachtete dabei die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 16-Jährige leichtverletzt wurde.

