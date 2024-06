Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sprayer schnell ermittelt

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am 28.06.2024 um 01:00 Uhr erkannte eine 61- jährige Saalburgerin am ehemaligen Treffer-Markt in Saalburg zwei dunkel gekleidete Personen, welche dort Grafitti anbrachten. Die beiden Jugendlichen flüchteten in Ri. Staumauer. Im Rahmen der sofort eingeleideten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei weitere Tatorte mit neuem Grafitti und ein weiterer Zeuge ermittlet werden. Hierdurch konnte ein Bungalow am Pöritzscher 5 Personen angetroffen werden. Darunter befanden sich 2 Tatverdächtige. Ob diese auch für die Graffiteau der Vergangenheit verantwortlich sind, wird derzeit noch ermittelt.

