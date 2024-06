Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Trunkenheitsfahrten bei Kontrollen festgestellt

Saalfeld/ Rudolstadt/ Unterwellenborn (ots)

Am Mittwoch wurden im Landkreis drei Personen unter Alkoholeinfluss fahrend festgestellt. Ein 67-Jähriger wurde am Morgen in Rudolstadt kontrolliert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Daraufhin wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle durchgeführt- der Mann muss sich nun aufgrund einer Ordnungswidrigkeit verantworten. Auch ordnungswidrigkeitenrechtlich verantworten muss sich eine 43-Jährige. Sie wurde mit ihrem PKW kurz vor 19 Uhr in Saalfeld kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille, sodass auch in diesem Fall ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt wurde. Ein 57-Jähriger hingegen erhielt dann in der Nacht eine Strafanzeige. Er war Zeugenaussagen zufolge -nicht unerheblich alkoholisiert- gegen Mitternacht von einer Bar in Unterwellenborn aufgebrochen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Aufgrund unterschiedlicher Angaben des Fahrers zum Alkoholkonsum wurde eine doppelte Blutprobenentnahme im Saalfelder Krankenhaus durchgeführt.

