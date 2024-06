Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 13-jähriger Junge erliegt Verletzungen nach Brand

Königsee/ Unterköditz (ots)

Bei einem Wohnhausbrand in Unterköditz am frühen Montagmorgen (24.06.2024) verstarb eine 71-Jährige- ein im Haus befindlicher Junge kam mit schwerer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus (es wurde dazu bereits polizeilich berichtet). Tragischerweise verstarb nun auch der 13-Jährige an den Folgen des Brandes am Mittwoch im Krankenhaus. Die Ermittlungen der KPI Saalfeld zur Brandursache dauern an- bisherigen Erkenntnissen zufolge gibt es keinerlei Hinweise auf vorsätzliche Handlungen. Zwei weitere Kinder sowie eine 35-Jährige wurden zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen.

