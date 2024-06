Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsstraftat gesucht

Kaulsdorf (ots)

Zu einem Vorfall vom 14. Juni in Kaulsdorf sucht die Polizei zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Moped am 14.06.2024 gegen 23:20 Uhr die "Saalfelder Straße" in Kauldorf in Fahrtrichtung ARAL-Tankstelle entlang. Bei Erblicken des Polizeifahrzeugs versuchte der Fahrer, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt führte über die Saalfelder Straße entlang sowie über den Bahnübergang in den Breternitzer Weg. Am Bahnübergang kam es dann Gefährdung von einem Radfahrer und zwei Fußgängern. Von dort aus flüchtete der nunmehr Beschuldigte in Richtung des Waldes bis nach Breternitz, bis er sich den hinterherfahrenden Beamten stellte und einer Kontrolle unterzogen wurde. Es wird aufgrund des Verdachts von Verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt und insbesondere der Radfahrer sowie zwei bislang unbekannte Fußgänger werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0154073 zu melden.

