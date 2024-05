Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Unversteuerte Tabakwaren in Rastatter Lebensmittelgeschäft

Zoll deckt Steuerschaden von über 8.000 Euro auf

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Donnerstag stellten Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe in einem Lebensmittelgeschäft in Rastatt eine große Menge an unversteuerten Tabakwaren sicher.

Während der Kontrollmaßnahme wurde bekannt, dass der Inhaber des Lebensmittelgeschäfts einen zweiten Laden betreibt. Auch dort wurden die Zöllner fündig und entdeckten insgesamt über 150 Stangen Zigaretten, 37 Kilogramm Wasserpfeifentabak und 225 E-Zigaretten mit knapp 3.000 Milliliter E-Liquids ohne jeweilige Steuerzeichen.

Gegen den 39-jährigen Inhaber der Geschäfte wurde vor Ort ein Steuerstrafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet und die Tabakwaren von den Beamten sichergestellt.

Der zu erwartende Steuerschaden beläuft sich auf über 8.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

