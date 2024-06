Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Leichtverletzt nach Auffahrunfall

L1150/ Blechhammer (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde eine Person durch einen Auffahrunfall auf der L1150 verletzt. Eine 44-Jährige fuhr die Landesstraße 1150 von Blechhammer kommend in Richtung Georgshütte entlang. An einer Baustellenampel musste die Frau verkehrsbedingt halten. Ein 37-Jähriger, welcher hinter ihr angefahren kam, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW der 44-Jährigen auf. Dabei wurde der Beifahrer des Unfallverursachers leichtverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es kam zur kurzzeitigen Vollsperrung der Straße

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell