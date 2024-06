Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw verursacht hohen Sachschaden nach Wendemanöver

Kaulsdorf/ Weischwitz (ots)

Ein LKW-Fahrer verursachte in Weischwitz am Donnerstagvormittag nicht unerheblichen Sachschaden. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem LKW mitsamt Sattelauflieger in die Ortslage und missachtete in Richtung Breternitz ein Durchfahrtsverbot. Bei dem anschließenden Wendemanöver nahe einer engen Rechtskurve stieß der Fahrer dann mit seinem Auflieger gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte diese dadurch. Weiterhin geriet er mit dem vorderen Aufliegerteil gegen eine gegenüberliegende Hausfassade und verkeilte sich. Bei weiteren Rangierversuchen kamen dann noch ein Lichtmast sowie ein Verkehrsspiegel zu Schaden. Allein an der Hausmauer sowie der Fassade entstand Schaden von rund 15.000 Euro. Kurz vor Hinzuziehung eines Abschleppunternehmens konnte der LKW sich mitsamt seinem Gefährt eigenständig befreien.

