Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten geben zuckerkrankem Mann Cola und retten ihm so vermutlich das Leben

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht von Samstag (23.09.2023) auf Sonntag wurde der Polizei Hagen ein Mann gemeldet, der auf einem Gehweg in Altenhagen lag und sich offenbar in hilfloser Lage befand. Als die Polizeibeamten in der Altenhagener Straße eintrafen, gingen sie aufgrund der Gesamtumstände zunächst davon aus, dass der 38-jährige Mann alkoholisiert war. Ein Alkoholtest zeigte jedoch einen Wert von 0,00 Promille an. Die Polizisten erkannten, dass sich der Mann augenscheinlich in einem kritischen Gesundheitszustand befand und fanden heraus, dass er Diabetiker war. Sie riefen den Rettungsdienst und gaben dem 38-Jährigen Cola zu trinken. Wie sich später herausstellte, war der Mann lebensbedrohlich unterzuckert und wurde wahrscheinlich nur dadurch, dass die Beamten im das zuckerhaltige Getränk gaben, bei Bewusstsein gehalten. Die weitere medizinische Behandlung übernahm die Rettungswagenbesatzung, die den Mann anschließend in ein Krankenhaus brachte. (sen)

