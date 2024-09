Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrüger erbeuten hohe Summe - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (06.09.2024) erhielt eine Seniorin aus der Kolmarer Straße in Landau einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Kriminalpolizist ausgab. Der Anrufer erzählte der Geschädigten von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft, bei dem der Mann ein Notizbuch mit ihrem Namen und dem Hinweis auf ein Bankschließfach aufgefunden habe. Da eine Mitarbeiterin ihrer Bank im Fokus der Polizei stehe, sollte die Frau ihr Bankschließfach leeren und den Inhalt zur Sicherheit an die Polizei übergeben. Die Seniorin fiel auf den Schwindel herein, leerte ihr Bankschließfach noch am selben Tag und übergab den Inhalt am Freitagnachmittag an ihrer Haustür an einen vermeintlichen Polizisten. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Den Abholer beschrieb die Geschädigte als circa 1,85 Meter groß, korpulent, mit dunklen, kurzen Haaren und Bart. Er trug ein T-Shirt mit weißem Aufdruck und eine graue Weste.

Wer hat am Nachmitttag des 06.09.2024 im Bereich der Kolmarer Straße die verdächtige Person beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

- Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

- Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell