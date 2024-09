POL-PPRP: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (11.09.2024), gegen 14:30 Uhr, war ein 40-jähriger Motorradfahrer auf der Mannheimer Straße in Richtung Frankenthaler Straße unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verlor, stürzte und gegen ein stehendes Auto rutschte. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 2.000 Euro. Da aus dem Motorrad ...

