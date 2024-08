Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Aufbruch eines Transporters

Artern (ots)

Unbekannte trennten in der Zeit von Mittwoch 18.30 Uhr bis 23.30 Uhr die Seitentür eines Renaults auf, um die Tür zu öffnen und an Beutegut zu gelangen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt mehr als eintausend Euro. Diese Art des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde im Kyffhäuserkreis in den zurückliegenden Wochen bereits mehrfach festgestellt.

Beamte der Polizeistation Artern suchten und sicherten am Tatort in der Nordstraße Spuren und leiteten die Ermittlungen ein.

Zeugen der werden gebeten sich bei der Polizei Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

Aktenzeichen: 0203880

